Regreso a clases el 24 de agosto no hay condiciones de asistir de manera presencial será a distancia, por pandemia de covid-19

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el ciclo escolar 2020-2021 en México iniciará el próximo 24 de agosto ante la pandemia de SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad covid-19.



El titular de la SEP detalló que, sin embargo, las clases serán a distancia al no existir las condiciones sanitarias para hacerlo de forma presencial; "no es posible ni prudente"





Moctezuma Barragán señaló que, "todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestros y maestros que extrañamos, sin embargo, el riesgo para salud y la vida sigue siendo alto.



La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia o de lo contrario nos puede suceder como a Israel, Corea de Sur, Reino Unido y Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar", comentó.



Dijo que, en México las clases de forma presencial sólo serán cuando el semáforo de la epidemia esté en verde, siguiendo en todo momento el protocolo de las medidas correspondientes.



En tanto, las clases a distancia "no son transmisiones de entretenimiento y las clases tendrán valor curricular", advirtió.



El gobierno federal firmó un acuerdo con televisaras nacionales para que las niñas, los niños y los adolescentes de todo el país tengan acceso a la educación a distancia ante la contingencia por coronavirus.



Grupo Multimedios, se suma al acuerdo con el gobierno federal para transmitir a través de su señal los contenidos del programa Aprende en Casa, de la SEP y así, dijo el funcionario, ’regresar a clases con un esquema robusto, oficial y válido’ que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares.



A través de seis canales de televisión se logrará una amplia cobertura nacional, 24 horas al día durante siete días a la semana y ’quienes no tengan acceso a una señal televisiva se trabajará bajo el esquema de radio y libros de texto, cuadernillos de trabajo y atención especial’.



El jueves, Esteban Moctezuma reiteró que los estudiantes volverán a las aulas de manera presencial hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde; sin embargo, precisó que eso no significa que las clases no puedan arrancar con la educación a distancia y la estrategia Aprende en Casa.



A principios de julio, la SEP afirmó que el inicio del ciclo escolar sería con base en el semáforo epidemiológico de cada estado del país y aplicando todas las medidas sanitarias.



La SEP, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), decretó posponer hasta nuevo aviso los trámites de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021, así como la jornada de limpieza escolar, los cuales estaban contemplados para la siguiente semana.



Debido a que prevalece la emergencia sanitaria por covid-19, la SEP notificó a las escuelas de educación básica de la Ciudad de México que deben posponer hasta nuevo aviso las actividades previas para el inicio del próximo ciclo escolar, entre ellas las correspondientes a la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, que se realizarían del 3 al 7 de agosto.



’Es necesario referir que las condiciones de la emergencia sanitaria que causaron la propagación del covid-19, prevalecen aún en todo el país, lo cual implica continuar con las medidas de distanciamiento social’, indicó el aviso.



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseveró hace una semana que al analizar el curso de la pandemia en todo el país se ha mencionado que "definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar a clases", aunque la nueva fecha del regreso aún no está tomada, "quizá en el mes de septiembre".



Mientras que la SEP instaló el 17 de julio de manera virtual el Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), en el que se establecieron estrategias para el regreso a clases cuando cambie la situación de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.



CON APOYO DE 4 TELEVISORAS SE DARÁN

LAS CLASES A TRAVES DE 6 CANALES



Esteban Moctezuma explicó que con el apoyo de cuatro televisoras se darán las clases a través de seis canales de televisión; quienes no tengan acceso a este medio, también habrá señal en la radio.

"Hoy el presidente López Obrador encabezó un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales: Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido que darán servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados académicos, en seis canales de televisión; lograremos una amplia cobertura nacional, 24 horas al día durante siete días a la semana", dijo.