Regreso a clases presenciales decisión de gobiernos locales una vez que se alcance semáforo verde: SEP

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

SABADO, 26, SEPTIEMBRE, 2020, 15:08 hrs.

SECRETARIA DE EDUCACION

GOBIERNO DE MEXICO



Una vez que la Secretaría de Salud determina que un estado se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico en verde, cada entidad federativa tomará la decisión del momento en el que regresará a clases presenciales, informó el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.



Luego de participar en un recorrido con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por las obras que se realizan en la calle de República de Brasil, en el Centro Histórico, detalló que, al ser Campeche, la primera entidad que entra a semáforo verde, se considerará un protocolo de regreso a clases presenciales con la Secretaría de Salud para realizarlo con todo cuidado.



Sostuvo que para regresar a clases presenciales existen distintas intervenciones que se deben cumplirse, entre las que se encuentran el regreso gradual, de manera que la mitad de un salón ingrese los lunes y miércoles y la otra mitad martes y jueves.



En tanto que los viernes determinarán quienes fueron los alumnos que tuvieron menos condiciones para estudiar durante el periodo de clases a distancia y le dará clases a la mitad del grupo rezagado, lo que se determinará mediante una evaluación diagnóstica, individualizada, que se aplicará durante las primeras tres semanas de regreso a clases.



Asimismo, se tendrá que utilizar de manera obligatoria cubrebocas, además de la instalación de tres filtros sanitarios, uno familiar, en casa; otro en el ingreso a la escuela, y uno más en el salón de clases, entre otras medidas.



Moctezuma Barragán detalló que tras la reunión que sostendrá con el Gobernador del estado de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, en los próximos días, será cuando se anuncie cómo y cuándo sería el regreso gradual y bien cuidado a clases en el estado.



’Lo que no queremos que suceda, es que nos precipitemos y provoquemos un rebrote que sería realmente lamentable por todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad, por todo el esfuerzo que han hecho los gobiernos de los estados y de la ciudad para controlar la pandemia’.



Supervisión de obra pública en República de Brasil



Tras acompañar a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por esta zona de obra, el Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que este es un ejemplo del múltiple impacto con que la obra pública beneficia a uno de los enclaves históricos más representativos de la Ciudad de México.



Agregó que esto habla del rescate para el uso público del espacio, pero también de mucha obra que beneficia la calidad de vida de los habitantes del Centro Histórico, en las que el beneficio es muy grande y significa precisamente una visión de bien público muy importante.



Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó la importancia de recuperar, restaurar y dar continuidad al rescate de la infraestructura pública del Centro Histórico de la capital del país.



Señaló que la intervención que se realiza en la calle República de Brasil representa la recuperación del barrio universitario y escolar de la primera mitad del siglo XX, el cual alberga la antigua Escuela de Medicina de la UNAM, y la sede de la Secretaría de Educación Pública federal.



"Para nosotros es muy importante este rescate de República de Brasil, no solamente por lo que significa en términos históricos, y de rescate del espacio público, sino porqué en realidad es una calle que representa la educación en nuestro país", abundó.



La Jefa de Gobierno reiteró que las obras que se realizan son parte del rescate integral del centro histórico y Santa María La Redonda, una parte de la colonia Guerrero, el Eje Central y Balderas, así como de la memoria histórica y la belleza arquitectónica de la Ciudad de México.



En tanto que el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, dijo que con las obras se va recuperando el patrimonio de la ciudad, de sus orígenes, y del comercio en la zona, lo que reactiva la economía en este momento tan difícil.



Por su parte, el Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona Paredes, señaló que en la calle de Brasil se rehabilitaron 893 metros de agua potable, obra que se hizo con métodos tradicionales y con nuevas tecnologías para no afectar los inmuebles.



El Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Medina, comentó que en 2020-2021 se erogarán 233 millones de pesos para rehabilitar la parte norte del Centro Histórico, lo que incluye obras de mejoramiento en la calle de República de Brasil. Anunció que próximamente se intervendrá la Plaza de Santo Domingo.



Al evento también asistió la Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, Dunia Ludlow Deloya, así como legisladores locales y federales.