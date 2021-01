Regreso a horario restringido ocasionará despidos en negocios, advierten

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 6 de enero de 2020.- Representantes de los sectores empresarial y musical rechazaron de la reducción de horario de labores para negocios del puerto, luego de que el estado regresara a semáforo naranja al terminar la temporada vacacional decembrina.



En conferencia de prensa este miércoles, músicos y dueños de bares y restaurantes aseguraron que hacerlos cerrar a las 11 de la noche nuevamente, luego de que por unos días durante diciembre se les permitiera hasta las dos de la mañana, provocará el cese de hasta 50 por ciento de trabajadores en cada establecimiento.



Jesús Rivera Rojas, presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de Costera Miguel Alemán, consideró que ante estas medidas, autoridades de los tres órdenes deben apoyar a quienes se quedarán desempleados otra vez, con la condonación de impuestos y reinstalación de comedores comunitarios.



’La idea principal que tenemos es no desemplear a la gente; no se puede trabajar por parte de la autoridad que nos ata las manos con este horario (…), recuerden que el índice delictivo sube mucho cuando la gente está desempleada, aquí, fundamentalmente es mantener el horario, esa es la petición; el empresario siempre va tres pasos a delante, siempre va tener algo que hacer, pero el empleado no’, expresó.



En este sentido, pidió a las autoridades aplicar recortes en pago de impuestos y apoyo económico para los desempleados.



’Sufrir recortes todos, si nosotros vamos a recortar empleados, ellos tienen que, o mantener las mismas tarifas anuales del año pasado, pero no incrementarlas, de nada sirve un aumento al salario mínimo, si finalmente no cuentan con un empleo’, resaltó. En tanto el representante de Músicos Unidos de Acapulco Guerrero (MUDAG), Juventino Rosas Ramírez, coincidió en que mantener el horario de apertura hasta las dos de la mañana ayudará a reactivar la economía del sector musical, al cual desde el inicio de la pandemia se le ha impedido trabajar, dada la prohibición de eventos masivos y cierre de bares.



Mientras que el presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), Alejandro Martínez Sidney, dijo que se estima que sean despedidos unos 12 mil empleados tan sólo en Acapulco.

Fuente: Quadratín