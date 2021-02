Desde el portal

Regulación de redes sociales

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que dio la instrucción a la Unidad de Normatividad de Medios, a cargo de Roberto Duque, para que hagan un estudio sobre la posibilidad de regular las redes sociales, pero le interesa saber cuál va a ser la iniciativa del senador Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO en el Senado, al respecto para, en su caso, apoyarla.

Indicó que ya tiene un equipo de encabezado por Derecho, Roberto Duque, para analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, un derecho comparado para saber cómo están siendo regulados en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo regulación.

Primero, dijo, se analizar la iniciativa que presentará el coordinador, el senador Monreal y en su momento y en su caso apoyarla; manifestó que regular es importante; pero primero, defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos. Segundo, también defender los derechos de tercero y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de tercero, porque ningún derecho humano es absoluto, todos los derechos humanos tienen restricciones.

Sí quisiéramos conocer la iniciativa que va a presentar el senador Monreal y también ya estamos en el estudio de la regulación o no de este tipo de redes sociales y de empresas que se dedican a las redes sociales; por lo consiguiente, el senador zacatecano Ricardo Monreal es el que tendrá mano en esta nueva innovación que, de acuerdo a los nuevos tiempos, habrá que ver hasta dónde es posible hacerlo.

TURBULENCIAS

Inutilidad de las pruebas a viajeros

Aun cuando en Quintana Roo va a todo trapo el negocio de la venta de pruebas negativas de covid-19 a viajeros que regresan a la Unión Americana, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell señaló que, de acuerdo a la OMS, es inútil tales pruebas pues la mayoría de los viajeros son asintomáticos y la realización de la prueba PCR tarda cuando menos seis horas en dar resultados lo cual se complicaría por la gran demanda de personas que viajan quienes no solamente tienen que esperar una tarde o todo un día, sino que no hay laboratorios suficientes para la realización de ese trámite. Y mientras las autoridades sanitarias a nivel internacional y nacional las descalifican, el negocio de los certificados negativos a covid sigue en ascenso…El mismo López Gatell confirmó que este mismo mes llegarán cuando menos 4 millones de vacunas que reforzarán el programa nacional de vacunación, terminar con el personal médico de primera línea a la que se le aplicó ya la primera dosis, y continuar con los adultos mayores con los que se tiene previsto concluir en marzo. Y se dará luz verde a la vacuna rusa Sputnik que no ha sido aprobada en México y que es rechazada por el 54% de sus compatriotas.En México no tendrá problema si es que cuenta ya con el visto bueno presidencial y se aceleran los trámites, aun cuando la población tiene sus reservas y más, cuando las reacciones secundarias en la población ha causado alarma al registrarse más de 5000 casos que, pese a que significan el uno por ciento, contribuye a crear desconfianza…

