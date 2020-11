Regular consumo lúdico de la mariguana, cambio radical en la estrategia contra la delincuencia: Nancy Sánchez



Sugiere que parte de los recursos que ingresen por permisos y autorizaciones, se destinen a la prevención y atención de adictos.



La senadora Nancy Sánchez Arredondo aseguró que es trascendental la regulación del uso lúdico del cannabis, pues significará un cambio radical en la estrategia contra las organizaciones delictivas y el consumo de drogas en el país.



Al expresar su apoyo al dictamen que regula el uso de esta planta, el cual permite al ciudadano portar hasta 200 gramos de mariguana sin ser detenido o sancionado, indicó que hasta ahora la penalización del consumo de esta planta sólo ha traído violencia desmedida, sobre todo, en zonas marginadas.



Aunado a ello, la legisladora de Morena dijo que la prohibición ha permitido a las bandas delictivas acumular riqueza y poder. En contraparte, lamentó, se ha castigado a muchas personas, cuyo único delito es poseer y consumir este producto, ’tratándoles como delincuentes por el sistema judicial del país, porque así lo estipulan nuestras leyes’.

Sánchez Arredondo calificó como “muy enriquecedora” la reunión que sostuvieron senadoras y senadores responsables de analizar el dictamen que se votará la próxima semana ante el Pleno del Senado.



Se trata de una ley sumamente controversial en que hay muchas opiniones, pero donde la mayoría coincide en que ya se debe legislar para regular el uso del cannabis, precisó.



La senadora propuso que parte de los recursos que se reciban por permisos y autorizaciones, sean destinados a la prevención y rehabilitación de quienes ya padecen una adicción.



Consideró responsable que la liberación de este producto no dé por completo, como lo proponían algunos legisladores, ya que se estaría dando un saldo demasiado grande, “cuando debemos primero avanzar, con cautela, para poder medir los primeros resultados en la implementación de esta Ley”.



“Aunque en lo personal no me ha tocado estar en todo el proceso, por ser de reciente ingreso como senadora, la realidad es que ha sido un camino largo, cuyo mérito es de infinidad de organizaciones civiles e instituciones públicas y privadas que pugnaban por dar un giro completo a la prohibición en el uso del cannabis”, puntualizó.