Regular redes no es censurar libre expresión, sino protegerla: Monreal

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO, 1 de febrero de 2021.- Será en este Periodo Ordinario de Sesiones cuando el Senado de la República desahogará la iniciativa para regular las redes sociales, es decir, en el primer cuatrimestre del año, anunció el líder de Morena, Ricardo Monreal Ávila.



El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República aseguró que su propuesta de modificación a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no es censurar, eliminar, u obstaculizar el derecho a la libre expresión de las ideas; sino al contrario, protegerlo de que no sea un ente privado —por muy poderoso o rico que sea— el que decida qué personas o contenido suprimir de su plataforma.



En sesión presencial en el recinto legislativo de la Cámara Alta, Monreal Ávila arguyó que el Internet o el ciberespacio son propiedad de la nación, y por esa razón, el regularlos ayuda a que todos estén en condiciones similares para la prestación del servicio público, que es el de información, el derecho a la información y el derecho a la manifestación y la expresión de ideas.



’El propósito es proteger el derecho de información y proteger el derecho de expresión de todos los usuarios de redes sociales’, reiteró al explicar su propuesta en conferencia de prensa. Detalló que ya concluyó la redacción de su iniciativa, aunque no la presentará hasta tener una reunión con directivos de Facebook y Twitter, además de enviar el documento por la vía económica para la opinión de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).



’Espero formalizarlo en los próximos dos o tres días, para recibir su opinión y antes de presentarla formalmente, quiero la opinión de Facebook, de Twitter, Instagram, así como todas las redes sociales, incluyendo los órganos autónomos como el IFT, así como de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para la opinión que tenga el Gobierno Federal’, indicó el senador Ricardo Monreal.

Fuente: Quadratín