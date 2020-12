Rehabilita Tomás Hernández Palma sistema de agua potable en la comunidad de Las Vigas, en San Marcos

El presidente del comité de agua potable en la localidad de Las Vigas, Claudio Hermenegildo, informó, que el servicio de agua potable se ha restablecido en su totalidad, luego de las afectaciones que sufriera el sistema de captación y que mantuvo por más de tres meses a la población sin el vital líquido.



señalo también, que ha sido gracias a la solidaridad que ha mostrado Tomás Hernández Palma, que estos trabajos se han logrado concluir, pues el comité no contaba con los recursos monetarios para subsanar los daños ocasionados al sistema de bombeo.



"El sistema de agua potable de la comunidad de Las Vigas se administra de manera independiente al gobierno municipal, es por eso, que no teníamos los recursos suficientes para poder rehabilitarlo y ha sido a la solidaridad de nuestro amigo Tomás Hernández Palma, que se ha logrado restablecer el servicio garantizando el agua en todos los hogares de la localidad" dijo Claudio Hermenegildo.



Asimismo, el comisario de la localidad de Las Vigas, Anselmo Ignacio Carmona, dio a conocer que la inversión que ha hecho el gobierno municipal en materia de agua potable rebasa los 2 millones de pesos.



’Agradecerle a Tomás Hernández Palma, todo lo que ha realizado en beneficio de Las Vigas, las obras están a la vista de todos, pero el apoyo que ha dado a nuestra comunidad para mejoramiento del agua potable, eso se lo agradecemos aparte; Más de 2 millones de pesos que se han invertido en la rehabilitación de la red de conducción, del tanque de almacenamiento y el sistema de bombeo y captación, mucho has hecho Palma por nuestro pueblo y eso lo tenemos muy presente’ dijo Ignacio Carmona.



Finalmente, habitantes agradecieron la rehabilitación del servicio de agua potable e informaron que con más potencia está llegando el líquido a sus hogares.



’Pues estamos agradecidos con Palma, ya tenemos agua y ahora con presión está llegando, eso permite que se llenen nuestros tinacos en un segundo nivel de las viviendas; esperamos que siga haciendo más por la gente de Las Vigas, porque es un Presidente Municipal que nos ha ayudado y deseamos que continúe trabajando así’ concluyó Teresa Ignacio Galeana.