Rehabilita Tomás Hernández sistema de agua potable y coloca paneles solares en localidad de San Marcos

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las más de 50 familias que habitan en la comunidad de Altamira, el alcalde Tomás Hernández Palma, inauguro la rehabilitación del sistema de agua potable que incluyo la sustitución de energía eléctrica por energías limpias en beneficio del medio ambiente y la economía familiar.



El comisario municipal, Santos Gerardo, agradeció el apoyo otorgado en beneficio de todos los pobladores ’Licenciado Tomás, muchas gracias por lo que ha hecho por la gente de Altamira, no nos equivocamos al darle toda nuestra confianza, hay agua suficiente en todas las casas y además ya no vamos a pagar el recibo de luz porque tenemos paneles solares y eso ahorra dinero a las familias, agradecemos también a su esposa la señora Socorro, que siempre que viene trae algo para nuestros niños, esperamos que este último año siga trabajando como hasta ahora por el bien de los pueblos y recuerde que será bienvenido en esta comunidad’, dijo.



En tanto Fidel Gerardo, reconoció los trabajos que se han realizado a favor del mejoramiento de caminos rurales y la apertura de caminos saca-cosechas ’En otros años era imposible transitar en estas fechas simplemente todo estaba destruido, hoy podemos salir libremente porque sea dado un buen mantenimiento y esperamos que el próximo año puedan darse la pavimentación de los tramos más críticos de nuestro camino’.



Finalmente, Tomás Hernández Palma, señalo que habrán de invertir dinero del próximo año en acciones que la población consideré ’Estoy comprometido con Altamira, agradecido con ustedes, por su solidaridad y cariño, porque cada vez que vengo a visitarlo me reciben con los brazos abiertos, por eso no queda más que corresponderles, mi compromiso es trabajar y que el recurso se invierta en lo que la comunidad decida y si es mejorar sus caminos será una excelente decisión que les garantizara no quedarse incomunicados en temporal de lluvias, muchas gracias y mientras Dios nos siga prestando vida seguiré trabajando y que las cosas buenas sigan llegando a Altamira’, concluyó Hernández Palma.