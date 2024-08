Rehabilita Adolfo Cerqueda explanada municipal en Nezahualcóyotl

Con la finalidad de continuar con la dignificación de espacios públicos en Nezahualcóyotl, así como consolidar la identidad cultural e histórica de este municipio, fue rehabilitada la Explanada de Palacio Municipal, un sitio construido en 1971, el cual es representativo para la población de esta demarcación por ser un espacio para las manifestaciones sociales, políticas y culturales, afirmó el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.



El presidente municipal, en compañía de integrantes del Cabildo, directores del gobierno que encabeza y vecinos, señaló que este espacio requería trabajos de rehabilitación debido a lo obsoleto de la instalación, y que la infraestructura hidráulica presentaba un importante deterioro debido a los movimientos telúricos que ocurrieron a lo largo de los años.



Adelantó que en la próxima administración que él encabezará se buscará rehabilitar las pirámides que rodean la Explanada, para seguir dignificando los espacios municipales en beneficio de la población.



En ese sentido, aseguró que durante su administración, este no es el único espacio que se ha rehabilitado, también se han intervenido centros de desarrollo comunitario (CDC), Oficialías del Registro Civil, receptorías, camellones, entre otros con la finalidad de dignificar la infraestructura municipal que quedará para el uso de las y los ciudadanos de Nezahualcóyotl, así como sus familias, además de resaltar la representatividad histórica y cultural que tiene esta plaza, no sólo como explanada, sino como región.



Cerqueda Rebollo indicó que entre los trabajos que se llevaron a cabo para la rehabilitación de la Explanada Municipal, se encuentran la construcción del asta bandera monumental de 30 metros de alto con pararrayos, así como una fuente escultórica revestida con recinto, iluminación y control danzante, y andadores a base de basaltex, restauración de la escultura del Rey Poeta Nezahualcóyotl, suministro y colocación de jardinería a base de pasto y plantas ornamentales, junto con bancas modulares a base de concreto e iluminación, así como la rehabilitación del drenaje de la Explanada Municipal.



Por su parte, el cronista municipal Antonio Elizarrarás Morales puntualizó que a la Explanada Municipal también se le conoce como Plaza Unión de Fuerzas, la cual fue construida en 1971 y nombrada de esta forma como el símbolo del espíritu colectivo y la voluntad de un pueblo decidido a forjar su propio destino, y más que un espacio público, es un punto de convergencia para la vida cívica, cultural y social del municipio, además de sede de diversas manifestaciones políticas, ciudadanas y culturales donde la voz de sus habitantes ha resonado.



Indicó que el diseño de la Explanada Municipal como se le conoce ahora fue obra del museógrafo Iker Larrauri, un connotado precursor de numerosos proyectos educativos enfocados en retomar la difusión de la historia prehispánica, por lo que este popular punto de reunión de la localidad muestra ciertos rasgos arquitectónicos inspirados en el Mapa Náhuatl Quinatzin, que describe la estructura del Palacio del Señor-Rey Nezahualcóyotl en el vecino municipio de Texcoco.



Cabe mencionar que, durante el evento, se llevó a cabo una ceremonia prehispánica con la finalidad de honrar una ofrenda floral ofrecida al Rey Poeta Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, quien es considerado uno de los gobernantes más jóvenes de la historia de México, parte importante en la construcción de diferentes obras arquitectónicas como el acueducto que abastecía de agua a la Ciudad de México-Tenochtitlán desde Chapultepec, el Templo Mayor, así como sus aportes a la literatura mexicana.



Finalmente, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, resaltó que la restauración de esta Plaza es un legado que quedará por muchos años para las familias de la demarcación a quienes hizo un llamado para cuidar del mobiliario público, mantenerlo limpio y no tirar basura, así como evitar dañar las plantas.