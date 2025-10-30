Rehabilita GEM camino Chalco – San Pedro Tláhuac en el oriente del EdoMéx

TOLUCA, Estado de México.– Como parte del Proyecto de Rescate de la Zona Oriente, el Gobierno del Estado de México, en coordinación con los Gobiernos de México y Chalco realizan la rehabilitación del camino No. 886 Chalco – San Pedro Tláhuac, con una inversión de más de 100 millones de pesos.



Este proyecto, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, comprende una longitud de 7.8 kilómetros, que atraviesan los municipios de Chalco y Valle de Chalco, con acciones de fresado, tendido de carpeta asfáltica nueva, señalamiento horizontal y vertical, alumbrado público y reductores de velocidad.



El beneficio es para un aproximado de 24 mil automovilistas que recorren diariamente esta vía, tal es el caso de Miguel Yahir, vecino de Jardines de Chalco quien agradece la mejora a la infraestructura vial de la región.



’Valoro su esfuerzo, porque es un trabajo muy grande, es una avenida muy transitada y debe de haber una coordinación de mucha gente para que se logren estos trabajos. Maestra Delfina Gómez, le agradezco muchísimo que voltee de este lado, hace tiempo que no se hacían obras de esta magnitud y creo que nos va a beneficiar mucho, le agradezco Gobernadora’.



Estos trabajos, que impulsan la conectividad y bienestar de los usuarios, fortalecen el desarrollo económico y social de las familias de esta zona del oriente mexiquense, quienes, como Martín Gerardo, detectan los beneficios de esta rehabilitación, como desplazarse con mayor seguridad y rapidez.



’Principalmente yo creo que es el tiempo de traslado, porque al no haber baches y estar una carpeta en buenas condiciones, creo que es más rápido el flujo, el movimiento. Gobernadora Delfina, le agradecemos de antemano’.



Con estas acciones el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de construir caminos dignos, seguros y funcionales para todas y todos.