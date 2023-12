Rehabilitan áreas de protección civil, bomberos y atención prehospitalaria en Texcoco

Las palabras de bienvenida corrieron a cargo del director de Protección Civil, Bomberos y Atención Pre hospitalaria, Miguel Ángel Martínez Reyes, quien además agradeció por todo el apoyo que se les ha brindado en estos cinco años de gobierno, los cuales les han permitido mejorar en todos los ámbitos, tanto de equipamiento como del propio personal, ya que al asistir a reuniones del área en otros municipios o localidades se han podido dar cuenta que esto ha mejorado año tras años durante esta gestión de gobierno.



Por su parte el arquitecto Miguel Ángel Olivares, Director de Obras Públicas Municipales, explicó que dicha obra constará de, 60 metros cuadrados de construcción en dos niveles, con una cimentación a base de zapata corrida, con la construcción de columnas, trabes y castillos de concreto armado, una escalera de concreto, así como la cancelería de puertas y ventanas, se cambiará el portón de acceso por uno de 7 metros de ancho por 2.40 metros de altura se va a colocar toda la instalación eléctrica se colocará loseta y zoclo en el piso se pintará y se construirán dos módulos sanitarios, uno en cada nivel para el servicio del personal en turno, también una área de dormitorio para descanso por el turno de 24 horas, con un monto de la inversión de 1 millón 248 mil pesos, el cual ya es recurso autorizado por eso el adelanto de los trabajos que llevan un 15 por ciento de avance en obra. Además de dar un mantenimiento general a las actuales instalaciones.



En su intervención la Presidenta Municipal, Sandra Luz Falcón Venegas, dijo que se hace esta obra en reconocimiento al trabajo del área, ya que dentro del gobierno municipal, y el reconocimiento por parte de la ciudadanía es de diez reconoció el esfuerzo y por lo tanto hay la obligación ayudar de regresarles algo, porque queda claro que esta área no podría funcionar sin el apoyo del gobierno municipal.



Así también realizó la entrega de equipo de manera simbólica a los elementos el cual consta de, botas, pantalón, camisa, chamarra y gorra, dando como total 51 uniformes completos, 255 piezas en total, lo cual representa una inversión de 490 mil pesos,



Entrego además un gimnasio de 25 metros cuadrados de piso de hule de alto impacto, rack de poder, banco de posición banco stop, set de mancuernas rack de discos y escaladora con una inversión de 513 mil pesos



A esto se sumad la adquisición de 25 equipos completos de protección personal estructural para bomberos certificados bajo la norma nfpa1971-2018 dando un total de 150 piezas, el cual consta de, un casco, chaquetón, pantalón, guantes, botas, monjas, con una inversión de 3 millones.



Llegará además a esta área una ambulancia de terapia intensiva tipo 3, marca Fiat, modelo 2023, conforme a la Norma Oficial Mexicana, con inversión de 2 millones de pesos.



Más la rehabilitación y acondicionamiento de los módulos del edificio que ya habían sido comentados con anterioridad.



Sandra Luz Falcón reconoció su labor que ha sido valiosa en más de una ocasión por eso la fuerte inversión, que es una forma de agradecimiento, dándoles los elementos para que puedan trabajar en las mejores condiciones.



Sin olvidar que esto es gracias al apoyo de los regidores y síndicos quienes además son testigos de que el recurso solicitado en el cabildo esta llegando en esa área, que no solo es por una petición, sino por los resultados obtenidos.



Todo esto es gracias al trabajo en equipo, trabajo que Protección Civil sabe hacer muy bien, dándole continuidad a las cosas, no solo en años recientes, en su tiempo la actual Gobernadora, Profesora Delfina Gómez, el propio Doctor Higinio Martínez, cuando fueron ediles.



La Presidenta Municipal, Sandra Luz Falcón, estuvo acompañada por, la Tercera Regidora, Paula Montaño Herrera; la Quinta Regidora, Petra Gallegos Pedraza; el Cuarto Regidor, Juan Espinoza; la Novena Regidora, Carla Morell; el Noveno Regidor, Jorge Alberto Sánchez; así como por miembros de diferentes direcciones y personal de la corporación.