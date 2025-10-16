Rehabilitan calles con bacheo en arterias principales de Chimalhuacán

Con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir daños a vehículos y ofrecer traslados más seguros para automovilistas y peatones, el gobierno de Chimalhuacán, a través del Departamento de Bacheo y Balizamiento de la Dirección de Obras Públicas, realiza trabajos de rehabilitación en las principales avenidas del municipio, con el apoyo de la Dirección de Tránsito, Vialidad y Movilidad Municipal, que coordina el tránsito, señaliza las áreas de trabajo y regula la circulación para evitar congestionamientos.



En las últimas semanas, las labores de bacheo se realizaron en avenidas como El Peñón, Ejido Colectivo, Venustiano Carranza, Las Cruces, Xochitenco, Arenal, Agrarismo y Manuel Altamirano, así como en el Distribuidor Vial y en la avenida Bordo de Xochiaca, en el tramo que comprende la entrada y salida del municipio.

Como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, el gobierno federal, mediante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entregará a Chimalhuacán un tren de pavimentación.



Este equipo incluye maquinaria sincronizada que aplica y compacta material asfáltico, lo que permitirá ejecutar trabajos de mayor precisión y durabilidad, fortaleciendo las labores municipales en las principales avenidas del municipio.