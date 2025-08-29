Rehabilitan cárcamo en San Simón y Tulantongo Texcoco

En gira de trabajo por las comunidades de San Simón y Santa María Tulantongo de este municipio autoridades municipales, estatales y federales suman fuerzas para iniciar los trabajos de la rehabilitación electromecánica y mantenimiento de los cárcamos de bombeo, de estas localidades y abatir rezagos en materia de encharcamientos cuando hay fuertes lluvias.





Durante su intervención, el Presidente Municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez agradeció la hospitalidad de las comunidades, agregó que estas obras son con la finalidad de mejorar la capacidad y el funcionamiento de ambos cárcamos, para que los habitantes no padezcan sobretodo en temporadas de lluvia como las que nos han estado aquejando en estos meses.



Indicó además que ambas obras, son parte del plan de mejoramiento para la zona oriente del Estado de México por iniciativa de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, así como por el apoyo al mismo por parte de la Gobernadora del Estado de México, Profesora Delfina Gómez Álvarez.



Siendo en esta ocasión la parte del plan hídrico para este municipio, que se aplica en la zona oriente de nuestro estado.



El alcalde agradeció que haya una buena y estrecha colaboración entre los tres ámbitos de gobierno, Municipal (Ayuntamiento de Texcoco), Estatal (CAEM) y Federal(CONAGUA), para continuar elevando la calidad de vida de los habitantes de las comunidades del municipio.



Por lo que respecta a los trabajos a realizar en el cárcamo de San Simón, primer punto de la gira, son:



•⁠ ⁠Limpieza y desazolve así como impermeabilización de cárcamo.

•⁠ ⁠Mantenimiento a 2 bombas existentes, así como instalación de 1 bomba nueva de 45 HP (caballos de fuerza), instalación de sistemas eléctricos para el arranque y control de equipos.

•⁠ ⁠Instalación de luminarias solares para seguridad y cercado perimetral.

•⁠ ⁠Reposición de rejillas y estructuras de izaje para mantenimiento.

•⁠ ⁠Cambio de puertas, rehabilitación de la cancelería, pintura y caseta de operación.



También se realizará el proyecto de línea adicional de descarga para incrementar la capacidad de desalojo del cárcamo.

Acto seguido las autoridades se trasladaron a la comunidad de Santa María Tulantongo para dar a conocer los trabajos a realizar, los cuales son:



•⁠ ⁠Limpieza y desazolve así como impermeabilización de cárcamo.

•⁠ ⁠Mantenimiento a 2 bombas existentes, así como instalación de 1 bomba nueva de 100 HP (caballos de fuerza), instalación de sistemas eléctricos para el arranque y control de equipos.

•⁠ ⁠Instalación de luminarias solares para seguridad y cercado perimetral.

•⁠ ⁠Mantenimiento a compuertas, reposición de rejillas y estructuras de izaje para mantenimiento.

•⁠ ⁠Cambio de puertas, rehabilitación de la cancelería, pintura y caseta de operación.

⁠Adicionalmente, se realizará el proyecto de línea adicional de descarga para incrementar la capacidad de desalojo del cárcamo.

Ambos actos fueron encabezados por Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal y quien estuvo acompañado por el Ing. Lenin Adcel Ramírez Villanueva, Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado; la Lic. María Angélica Almaraz Silva, Subdirectora de Agua Potable; el Ing. José Barrón Aguirre, Encargado de la Residencia General Zona Oriente del Organismo de la Cuenca del Valle de México; el Ing. José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua del Gobierno del Estado de México; el Ing. Victor Hugo Rojas Arredondo, Director de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua. Así como por Autoridades Auxiliares de ambas comunidades, miembros del Cabildo, miembros del Gabinete y habitantes de las comunidades beneficiadas.