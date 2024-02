Al entregar sanitarios rehabilitados en la Escuela Secundaria Oficial Número 519 ’Lic. Isidro Fabela’, de Barrio Herreros, la Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, coincidió con autoridades educativas en que, en coordinación con la comunidad, se puede avanzar más rápido.



Se congratuló de que esa coordinación sea más viable ahora que antaño, debido a que los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– estén hoy alineados para avanzar con programas y acciones a favor de la población y que ésta ya no deba realizar marchas, manifestaciones o plantones para exigir sus derechos.



Refirió otras recientes entregas de infraestructura educativa que ha encabezado y sus costos que, también a diferencia de otros gobiernos, no se contratan ya a sobrecostos para desviar los recursos públicos a otros fines, por lo cual ahora alcanzan para más.



’Digo lo del costo, porque antes se debían hacer malabares. Antes los llevaban los profesores a las marchas y plantones para exigir las obras que necesitaban. Hoy, sin nada de eso, llegaron a sus comunidades y, sobre todo, a sus planteles educativos sólo con la gestión y el apoyo de las autoridades municipales de Educación y Obras Públicas, quienes valoran las necesidades –en este caso, de los 470 planteles públicos de educación que hay en el municipio– y las priorizan, según las disponibilidades presupuestales, sin descuidar la calidad y seguridad de las obras.



Refrendó el compromiso de su Gobierno con la educación y la alimentación, principalmente de niñas y niños, y por eso instrumenta, como ningún otro municipio en esta zona de la entidad, los programas municipales ’Regreso a Clases’ y ’Alimentación con Igualdad’.



La Presidenta Flores Jiménez llamó principalmente a las y los alumnos y la comunidad escolar en general, a cuidar obras como ésta para que sean dignas de quienes estudian, y a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales, pues finalmente obras y programas sociales como éstos, así como las deudas respectivas, se financian con esos recursos.



Insistió en su convocatoria a aprovechar de forma directa, sin intermediarios y a través de medios electrónicos como el Internet, los programas sociales de los gobiernos estatal y federal, pues gracias sus beneficios ya llegan a sus destinatarios.



Confió en la pronta aprobación y apoyo económico de los otros niveles de gobierno para la apertura y rehabilitación de más pozos de agua, pero al igual que en otros rubros, pidió a la ciudadanía cuidarla y pagarla, ya que es una realidad la creciente escasez del líquido.



Bajo el lema de que ’el agradecimiento es la memoria del corazón’, el director de este plantel, profesor Fernando Rodríguez Real, agradeció a la Alcaldesa; a la Directora del Educación del Gobierno Municipal, María del Pilar Piña Trejo, y al Coordinador de Obras, Juan García González, esta rehabilitación ya que, sin duda, contribuye a un mejor entorno para el aprovechamiento académico de niñas y niños.

’Es el logro de una comunidad. Cuando la comunidad se vincula con las autoridades, el éxito está garantizado y es de las dos partes’, expresó.



En el mismo sentido, María del Pilar Piña Trejo, agradeció la apertura de las autoridades escolares y destacó que el derecho de petición de obras como ésta es garantizado en la Constitución.



’La Presidenta decidió tomar como bandera de su gobierno a la educación, no sólo de palabra, sino con hechos’, dijo la funcionaria y puso como evidencia esta obra y los programas ya mencionados.