¡REINAS MAGAS!

Roald Dahi dijo: ’El que no cree en la magia… nunca la encontrará’ este viejo Filósofo, se ha dado cuenta con el paso de los años, que: ’En la vida no hay magia… hay magos’

Paulo Coelho, con esa natural gnosis que posee, afirma: ’La magia es un puente que te permite ir del mundo visible, hacia el invisible. Y aprender las lecciones de ambos mundos’

Desde mi tierna infancia, me han cautivado con la historia de los Reyes Magos, quizás sean de los personajes que más interrogantes dejan en el libro de libros: La Biblia, en donde apenas se les dedica unas pequeñas líneas.

’El estudio de la historia no nos deja claro si los Reyes Magos eran tres, tampoco si eran hombres o mujeres, ni de que raza fuesen, ni en que viajaban, tampoco nos dice de sus nombres, mucho menos nos deja la más mínima pista que fueran Reyes, tampoco que llegaran a visitar a Jesús en el pesebre.

Me parece que más bien se refiere a Sabios, que tuvieron la inteligencia de mirar al cielo, para que la estrella de Belén, los guiara a Jerusalén, al encuentro con el niño Jesús.

Después de dialogar con el Rey Herodes, –quien astutamente les solicitó le dijesen el lugar donde se encontraba el niño, para ir a adorarlo– se dirigieron a ver al niño Jesús, la Biblia en el evangelio de San Mateo 2:11 dice: ‘Vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros [con un profundo valor simbólico] le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra…’.

Interpretando sus sueños –que son el camino regio al inconsciente– desentrañaron las malsanas intenciones de Herodes, volviendo a casa por otro camino, lo que encolerizo al Rey, que en Mateo 2:17 dice: ‘Mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.’

Hacer regalos era una antigua costumbre que simbolizaba repartir de manera incondicional dones y bienes. Los Reyes Magos ofrendaron al hijo del Padre: Oro como un símbolo de la realeza. Jesús es el Rey; Incienso, que muestra a la Divinidad. Jesús no es sólo un hombre; es el Hijo de Dios hecho hombre; y Mirra –que en aquellos tiempos se empleaba para embalsamar a los cadáveres–. Jesús ‘había de morir por la salvación de todos’1

De acuerdo a nuestras tradiciones, en México celebramos el 6 de enero, en familia, en el trabajo o entre los amigos, con una rosca de reyes; como símbolo del arribo de Los Reyes Magos, quienes llegan a compartir dones y regalos.

Nuestra tradición marca que al partir la rosca, vamos arribando al nacimiento; quienes tienen la buena suerte, de que en el pedazo de pan les toque ’el niño Jesús’, organizaran una comida el Día de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero, basada en la rica gastronomía indígena: tamales y atole, muestra clara de nuestro sincretismo religioso.

Este viejo Filósofo hoy desea en éste 2021, que te conviertas en el mago, que haga de tu tarea una labor tan espectacular… como una obra maestra.

El humor religioso del sabio Padre Peñalosa y el humor del mexicano, ríen de lo risible: la política y los políticos y de lo solemne la religión y la muerte, a propósito ’que hubiera sucedido si en lugar de ser Reyes Magos… hubieran sido, ¡REINAS MAGAS!:

— No se hubieran perdido, Hubieran preguntado por el portal, Hubieran llegado a tiempo, Hubieran ayudado en el parto, Hubieran limpiado el establo, Hubieran llevado regalos ’útiles’, y Hubieran preparado una olla de comida.

Pero… ¿Qué hubiera pasado después de dejar Belén:

— ¿Te fijaste que no combinaban las sandalias de María con la túnica? Viste que el burro se ve bastante acabado. El bebé no se parece en nada a José. Dicen que José está sin trabajo. Te aseguro que no nos devuelven la olla’2

1http://infocatolica.com/blog/puertadedamasco.php/1012311203-oro-incienso-y-mirra

2http://webalia.com/hombres-mujeres-humor/que-pasaria-si-fuesen-reinas-magas/gmx-niv73-con1573.htm

[email protected]; TWITTER:@filosofoguemez; INSTAGRAM:@FilosofoDeGuemezOficial; FACEBOOK :FilosofodeGüemez-Oficial