Reinician 11 actividades en Acapulco bajo estrictas medidas sanitarias

Ese jueves reiniciaron servicios en hoteles, restaurantes y playas bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar nuevos contagios y rebrotes de COVID-19 en Acapulco, por acuerdo entre autoridades de los tres niveles de gobierno con empresarios y prestadores de servicios.



El Gobierno Municipal informa a la población que son once actividades que se pusieron en marcha como resultado de las reuniones de concertación que sostuvo la presidenta municipal Adela Román Ocampo con autoridades federales, estatales y representantes de diversas organizaciones sociales.



Con el objetivo de garantizar un regreso gradual y seguro de las actividades económicas, sociales y culturales, se estableció un protocolo sanitario integrado con medidas preventivas e higiénicas que deberán aplicarse en establecimientos públicos y privados.



Además de hoteles y restaurantes, podrán ofrecer servicios con un aforo del 30 por ciento de su capacidad bancos, supermercados, almacenes, centros comerciales, bancos, servicios religiosos, barberías y estéticas, tribunales judiciales, administrativos y laborales, así como actividades comerciales informales.



En el caso de las playas, únicamente se permitirá el ingreso a grupos no mayores de tres personas para caminar y nadar, quienes no podrán ingresar alimentos, bebidas alcohólicas ni mascotas. Por consiguiente, tampoco se permitirá la instalación de mobiliario como toldos, sombrillas ni sillas.



En camiones y camionetas del transporte público de pasajeros sólo se permitirá una ocupación del 50 por ciento de su capacidad, y un 25 por ciento de aforo en plazas cívicas, parques y espacios deportivos, para evitar que las personas tengan contacto que pueda representar riesgo de contagio.



Las medidas de prevención sanitaria incluyen el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y mantener sana distancia, así como la desinfección constante de equipo y mobiliario de trabajo en los espacios donde se reinician actividades.



El Gobierno Municipal reitera el llamado a la población a seguir las recomendaciones sanitarias para que el próximo lunes Guerrero y Acapulco cambien del rojo a la fase naranja en el semáforo epidemiológico, y de manera paulatina, pero segura, el municipio entre a la ’nueva normalidad’.