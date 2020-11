Reino Unido aprobará el uso de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer la próxima semana

La próxima semana, Reino Unido aprobará la vacuna contra el coronavirus que desarrolla Pfizer y BioNTech, según difunde el medio Financial Times.



La publicación indica que la distribución de la sustancia comenzaría horas después de darse la decisión. Además, informa que la vacunación iniciará el próximo 7 de diciembre.



Este sábado, el gobierno británico anunció el nombramiento del diputado Nadhim Zahawi como secretario de Estado responsable de supervisar la distribución de las vacunas contra el Covid-19 en el país.



El parlamentario conservador por la circunscripción de Stratford-on-Avon, que desempeña actualmente el cargo de secretario de Estado de Empresas, asumirá el nuevo papel hasta, al menos, el próximo verano.



El organismo regulador de los medicamentos de Reino Unido está evaluando actualmente dos vacunas experimentales —una desarrollada por Pfizer-BioNTech y la otra por la Universidad de Oxford y AstraZeneca— para ver si son seguras y efectivas. El periódico The Guardian informó que se les ha dicho a los hospitales que podrían recibir las primeras dosis de la inyección de Pfizer en la semana del 7 de diciembre si reciben la aprobación de las autoridades.



Reino Unido dice que los trabajadores de atención médica de primera línea y los residentes de hogares de ancianos serán los primeros en ser vacunados, seguidos por adultos mayores, comenzando con los mayores de 80 años.



Gran Bretaña ordenó 40 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, suficiente para 20 millones de personas, y 100 millones de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca.



Reunión de emergencia en EU



Ayer se informó que un panel de asesores estadounidenses se reunirá el martes para votar sobre cómo se distribuirán los escasos suministros iniciales de una vacuna contra el coronavirus, una vez que se haya aprobado.



Los expertos han propuesto primero administrar la sustancia a los trabajadores de la salud. También se puede dar alta prioridad a los empleados de industrias esenciales, personas con ciertas condiciones médicas y de 65 años o más.



La reunión del martes es del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, un grupo establecido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El panel de expertos recomienda a quién vacunar y cuándo, consejo que el gobierno casi siempre sigue. La agenda de la reunión de emergencia de la próxima semana se publicó este viernes.



Pfizer y su socio alemán BioNTech han solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que permita el uso de emergencia de su candidata a vacuna. Se espera que Moderna Inc. también busque el uso de emergencia de su vacuna pronto.



Con información de Agencias



agv