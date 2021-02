Reitera Adela Román llamado para actuar con responsabilidad y solidaridad ante el COVID

Para no ampliar el cierre de actividades no esenciales, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo pidió a los acapulqueños, en especial a los prestadores de servicios turísticos, que acaten los protocolos sanitarios con responsabilidad para desacelerar los contagios de COVID-19.



En conferencia de prensa que ofreció en instalaciones del Antiguo Ayuntamiento, la alcaldesa presentó un balance de las nuevas acciones que realiza su gobierno ante la fase roja del semáforo de riesgo epidemiológico, acompañada de funcionarios que tienen bajo su responsabilidad operativa acciones para mitigar la pandemia.



Román Ocampo dijo que al concluir enero se registraron los índices más altos de la pandemia, no solamente en Acapulco sino en todo el estado, con una cifra promedio de 350 fallecidos. En los últimos 10 meses están contabilizados 13 mil 287 contagios y mil 413 decesos en Acapulco.



’Lamentablemente una buena parte de la población aún sigue creyendo que esta enfermedad es mentira, y pensando que a ellos ni a gente cercana les afectará. Es preocupante ver en las zonas turísticas de nuestro puerto, como son las playas y la costera Miguel Alemán, a grupos de visitantes que no usan el cubrebocas ni guardan la sana distancia, poniendo en riesgo no sólo a sus familias, sino también a los prestadores de servicios turísticos’, añadió.



La primera autoridad de Acapulco exhortó a los acapulqueños a no salir de sus hogares, ’protéjanse y protejan a su familia’, reiteró y agregó que para mantener los negocios abiertos, salvar las fuentes de ingresos y que haya circulante, deben frenarse los contagios.



Adela Román también hizo un llamado a los aspirantes a cargos de elección popular y a los representantes de los partidos políticos, para que no expongan la salud ni la vida de sus simpatizantes convocando a mítines o concentraciones.



Recordó que en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se establecieron las reglas y se tienen que respetar para la apertura y aforo de establecimientos y espacios públicos, guardando la sana distancia, uso de cubrebocas y la aplicación de todas las medidas necesarias para evitar más contagios.





La directora de Salud, Roxana Tapia Carbajal alertó que en Acapulco se tiene un registro de 53 infantes de ambos sexos contagiados de 0 a 4 años; 42 niños y niñas de 5 a 9 años y 97 menores de 10 a 14 años. Indicó que de los más de 13 mil contagios y mil 400 decesos hay una cantidad importante de personas jóvenes, por ello insistió en extremar cuidados y evitar fiestas y reuniones sociales.





En la rueda de prensa estuvieron presentes el dirigente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez Avereyra y Roberto Hernández Peña, presidente de la Cooperativa de Pesca Deportiva en Acapulco, quienes agradecieron el apoyo de la actual administración municipal para trabajar de manera coordinada para contener contagios de COVID-19.