Reitera AMLO que se necesita reformar la ley electoral; dice que será el principal guardián de esa prerrogativa

Ciudad de México. 01 julio 2020.-Al celebrar este 1 de julio dos años de un rotundo triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó la necesidad de reformar la ley electoral con el objetivo de ’erradicar por completo el fraude electoral’.



Yo me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular’, comentó el presidente, citando a Francisco I. Madero.



López Obrador expresó que denunciará ’sin titubeos y con firmeza cualquier intento de fraude electoral’ en el proceso que se llevará a cabo en 2021.



Sin dejar de respetar las normas de los institutos autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal electoral, estaremos atentos para que las elecciones sean verdaderamente limpias’ aseguró el mandatario.



Pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal

En su mensaje, el presidente López Obrador destacó que la pandemia ’precipitó la crisis del modelo neoliberal’.



Nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido radicalmente distinta, en vez de seguir con el sofisma neoliberal, según el cual ‘si llueve fuerte arriba, gotea abajo’, como si le riqueza fuera permeable y contagiosa. Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar empezando por la base de la pirámide social’, comentó.



El mandatario se dijo orgulloso de la actitud del pueblo de México ante la pandemia de coronavirus, ’lamento que muchos hayan perdido la vida a causa del COVID-19 y condolencias a los familiares’.



No han sido menores los sacrificios que la sociedad ha tenido que hacer y se ha informado con precisión; el pueblo ha entendido y ha acatado, entre todos estamos saliendo adelante de esta difícil circunstancia’, aseguró.



Los de abajo, los de la base piramidal, reciben más beneficios porque se trata de los pobres y no puede haber trato igual entre desiguales, a ellos les puede corresponder más de un apoyo y se atiende a casi el 100 por ciento de las familias, en particular a las comunidades indígenas’, expuso.



Destacó que en menos de tres meses se han emitido un millón 278 mil créditos en apoyo ’a los más pobres, a las pequeñas empresas y negocios familiares’. Además, indicó, se ha ayudado a adultos mayores, estudiantes pobres y a jornaleros.



Nunca se ha reprimido al pueblo

’Nunca se ha reprimido al pueblo ni hemos permitido masacres’, expresó el presidente López Obrador, y destacó que se está haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, así como en el de la Guardería ABC



Se eliminó al Cisen y al Estado Mayor presidencial, no se espía ni se persigue a nadie, la oposición se manifiesta con libertad. En más de un siglo nunca se había insultado a un presidente de la República, y se respondió con tolerancia’, expresó.



El mandatario agradeció el apoyo y lealtad de las Fuerzas Armadas, ’todos los funcionarios involucrados en esta tarea han actuado con inteligencia, no como antes que era por el uso de la fuerza. Se acabó el remátalo, el mátalos en caliente’.



T-MEC llega en un momento oportuno

El mandatario manifestó que el T-MEC entró en vigor en un momento oportuno, pues ayudará a nuestro país a impulsar las actividades económicas, y destacó que ese es el motivo de su visita a Estados Unidos.



Ayudará a reactivar nuestras empresas y ese es el motivo principal de mi viaje a Estados Unidos y mi encuentro con el presidente Donald Trump se crearán más oportunidades de negocios para trabajadores y empresarios además de la generación de empleos para mujeres y hombres del Bajío y del norte del país’, aseguró López Obrador.



’Es un hecho que el Tratado atraerá más inversión extranjera para la industria de exportación y se crearán más oportunidades de negocios y empleos mejor pagados’, señaló.



Agregó que esa nueva estrategia le permitirá a su país una ’recuperación pronta’ de la economía y según él ’ya se empiezan a percibir buenos resultados’.



Resaltó que las remesas, de acuerdo con datos preliminares, se han incrementado en 10 por ciento, ’esto me hace afirmar que ya pasó lo peor de la crisis económica’. Además, comentó que también la pérdida de empleos ’tocó fondo’, y que en julio ’mantendrán los más de 19 millones que están inscritos en el IMSS’.



Mencionó además que el peso solamente se ha depreciado 12 por ciento, ’esto porque el año pasado el peso se apreció más que ninguna otra moneda en el mundo con relación al dólar, con la crisis del coronavirus, que se cayeron todas las monedas, el peso no perdió tanto valor’.



La austeridad es una realidad

El presidente aseguró que en México ’la austeridad es una realidad’, pues se ha reducido el gasto de la actual administración en un 70 por ciento respecto al anterior sexenio, además de que se han reducido en 50 por ciento los sueldos de los altos funcionarios.



Se eliminó el uso de aviones y de helicópteros, se eliminaron pensiones a expresidentes, no hay derroche y se terminó el lujo en el Gobierno’, sostuvo.



Destacó que el Aeropuerto Felipe Ángeles costará 220 mil millones de pesos menos que el proyecto de Texcoco. Sobre Dos Bocas, resaltó que se espera que para 2023 se alcance la autoeficiencia en energéticos. Además, comentó el inicio del proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec.



En todas las obras, sostuvo, se consulta a las comunidades y se respeta al medioambiente.



Se combate la corrupción y la impunidad, y existe un auténtico estado de derecho. No hemos aumentado impuestos ni el precio de la gasolina, en los proyectos de extracción de petróleo, energía eléctrica participan compañías cuyos dueños son empresarios mexicanos’, aseguró.



Se conservó la gobernabilidad

Andrés Manuel López Obrador manifestó que lo más importante es ’es que hemos conservado la gobernabilidad’ en México.





La Paz y la tranquilidad y continúa encendida la llama de la esperanza, que es una fuerza muy poderosa. Estamos enfrentando un momento difícil, millones de mexicanos saben que lo más importante es desterrar la corrupción que imperaba en los gobiernos neoliberales’ expresó.



El presidente manifestó su gratitud por la confianza, ’el apoyo de ustedes ha sido fundamental tanto para la victoria como para gobernar enfrentando a la reacción conservadora’.



La victoria ha sido de todos, aquí traigo a la memoria a los precursores de nuestro movimiento, los que se nos adelantaron y los que viven para contarlo. El gobierno también es de todos, es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo’, expresó.



El 1 de julio de 2018 y tras dos intentos fallidos, López Obrador arrasó en las elecciones presidenciales con el 53 por ciento de los votos, siendo el primer mandatario izquierdista en décadas, y su partido, Morena, ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.