Reitera Astudillo el llamado de quedarse en casa; ’el 30 de mayo será el día más alto de contagios’, indica

Ante el anuncio de que el próximo 30 de mayo será el día más alto de contagios de COVID-19 de acuerdo a las estimaciones de la Federación, el gobernador Héctor Astudillo Flores insistió en su llamado a quedarse en casa, porque estamos en los días más delicados en "donde todos tenemos que poner de nuestra parte".



En su mensaje diario para actualizar los datos del coronavirus en Guerrero, el Ejecutivo estatal agradeció a la Federación por el envío de 35 ventiladores que sumados a los 75 se tienen 110 que se distribuirán en los diferentes hospitales, sobre todo donde más falta hagan.



Habló sobre las declaraciones del director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, José Luis Alomía Zegarra, quien estimó que Guerrero y el caso particular de Acapulco, en estos días estará alcanzando la mayor cantidad de casos.



"El 30 de mayo se espera la mayor carga de personas hospitalizadas, hay un incremento dentro de lo proyectado, es algo que se preparó para la atención", precisó el funcionario federal durante la conferencia de prensa del sábado por la noche.



Ante este panorama, el gobernador Héctor Astudillo dijo que en las últimas 24 horas ha sido el mayor número de contagios en el estado, advirtiendo que será complicado salir de esta pandemia sin la ayuda de la población.



"El 30 de mayo alcanzará el máximo de contagios, intentaremos, diríamos parar el crecimiento de la pandemia en Guerrero", expresó.



Astudillo Flores, puntualizó que de las 170 defunciones registradas, 100 son adultos mayores de 60 años, por ello pidió proteger a este sector de la población y dijo que no se regresará a las clases el primero de junio.



En su turno, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, expuso que en Guerrero hay mil 175 casos positivos en 47 municipios, ubicándolo en el lugar número 14 a nivel nacional, además de 170 defunciones y 608 recuperados.



Refirió que en 17 días, se registraron 787 nuevos casos y las defunciones aumentaron 165 desde el 10 de abril.



En cuanto al total de las camas COVID-19, comentó que son 273 las que están ocupadas.



Por municipios, el funcionario estatal precisó que el hospital General de Acapulco tiene el 89.6 por ciento de camas ocupadas, el de Renacimiento 84.2 por ciento, el de Chilpancingo con el 80.6 por ciento, Taxco 35.7 e Iguala el 25 por ciento.



Del total de contagiados, 269 es personal entre médicos, enfermeras y paramédicos, así como 4 defunciones.



En su intervención, Rocío Bárcena Molina, designada por el Presidente de la República para apoyar la estrategia contra el COVID-19 en Guerrero, precisó que se instaló una mesa entre la Sedena, Marina, IMSS, ISSSTE y Salud estatal para fortalecer la atención de esta pandemia.



Informó que el ISSSTE contratará personal entre médicos especialistas, internistas, urgenciólogos y el IMSS ampliará el número de camas en Acapulco, "vamos a salir adelante, me uno al llamado que hace el gobernador y equipos de salud, quédate en casa, tómalo en serio".