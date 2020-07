Reitera Astudillo llamado a ciudadanos para cumplir medidas sanitarias

Tras informar gobierno del estado refuerza su estrategia para frenar los contagios en Guerrero a través de las campañas de concientización y sanitización, el gobernador Héctor Astudillo Flores expresó que estás acciones se toman ante el incremento de casos de Covid-19 en municipios como Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo.



Durante la transmisión número 110, junto a los secretarios de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo y de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el Ejecutivo guerrerense dijo que las jornadas de sanitización en espacios públicos y del transporte público continuarán en coordinación con los ayuntamientos.



Astudillo Flores indicó que Guerrero al igual que otras entidades permanecerá esta semana en semáforo naranja, lo que será analizado durante una reunión que sostendrán este miércoles con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



Sin embargo, reconoció que ante el aumento de casos de coronavirus, Guerrero está al límite y se podría regresar al semáforo rojo, por ello insistió en su llamado a la población a seguir todas las medidas sanitarias de prevención como el uso del cubrebocas, gel antibacterial y la Sana Distancia.



Insistió en su convocatoria a los visitantes que llegan a los destinos turísticos de la entidad que cumplan con los protocolos, a la vez que mencionó que los establecimientos que ofrecen servicios se ajusten a las medidas higiénicas, porque de lo contrario podrían clausurar negocios que incumplan con las normas como sucedió en Taxco de Alarcón, en donde un local fue suspendido debido a que organizaron una fiesta.



Indicó que Guerrero se encuentra dentro de los primeros diez estados con mayor ocupación de camas COVID-19.



También recordó que los comedores comunitarios seguirán operando hasta el último día de julio, por lo que agradeció a la Sedena y Marina por su colaboración en la operación de estos comedores.



"En el mundo nadie sabe cuándo va a acabar la pandemia, no hay alguien que pueda decir cuando va a terminar este problema tan delicado, inesperado, indeseado y la realidad es que llegó en un momento que nadie esperaba. No está controlada, no tenemos una fecha, lo que si recomiendo es que la mejor manera de que se pueda disminuir esto es cuidarse, usar cubrebocas y mantener sana distancia", expuso Astudillo Flores.



Consideró que en Guerrero hay mucha gente sí cumple con las medidas para continuar con la reactivación económica, pero el fin de semana los visitantes que llegan no lo hacen.



DATOS DEL COVID-19 EN EL ESTADO



En cuanto a la actualización de los datos del coronavirus, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos indicó que se tienen acumulados 7 mil 871 casos positivos, de estos, 262 se registraron en las últimas 24 horas, así como mil 109 defunciones.



Acapulco representa el centro de la pandemia con 4 mil 444 casos seguido de Chilpancingo con 972.



En cuanto a la tendencia de hospitalización, agregó que de los 310 pacientes, 57 están intubados, 104 graves y 149 estables.



Sobre la ocupación hospitalaria, refirió que en general, el sector salud tanto federal como estatal se tiene el 40.2 por ciento de ocupación, mientras que el estatal por sí solo, el 34.8 por ciento de camas están ocupadas y en relación a los ventiladores, están ocupados el 47 por ciento.