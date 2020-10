Reitera FPDT rotunda negativa al parque ecológico en terrenos del NAICM

SAN SALVADOR ATENCO, Méx.- 12 octubre 2020. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y la coordinadora de pueblos Yo Prefiero el Lago retiraron su postura de rechazo a la construcción de un parque ecologico en terrenos a donde estaría el aeropuerto en Texcoco anunciado por el gobierno federal y presentaron un proyecto de restitución, restauración y resarcimiento de esa cuenca.



El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) consideró que el proyecto del gobierno del presidente Andres Manuel López Obrador se queda corto y no garantiza la conservación integral de la cuenca de México.



Lo anterior luego de que el dirigente del Frente de Pueblos, señalara que el ejecutivo no tomó en cuenta las voces de las comunidades que fueron afectadas por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) e incluso mencionó que fue desechada la propuesta de las comunidades de rescate del exlago de Texcoco denominada ’Manos a la Cuenca’, que se presentó a las diversas dependencias federales en las mesas de trabajo que se llevaron en el último año.



El FPDT y la coordinadora de pueblos #YoPrefieroElLago, realizaron un llamado al Gobierno Federal a retomar dicha propuesta de conservación "Manos a la Cuenca" y crear un área de protección de la vida que recupere la vocación original del Lago de Texcoco.



Lo anterior durante el primero de varios foros virtuales previstos a realizar como parte de las celebraciones del 19 aniversario de su conformación.



En una conferencia virtual vía Zoom integrantes del Frente llamaron al gobierno federal a hacer una transformación real y que el proyecto no parta del aeropuerto o el parque sino del Lago de Texcoco.