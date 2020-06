Reitera la alcaldesa Adela Román el llamado a permanecer en confinamiento voluntario

No es momento de reiniciar actividades en Acapulco, estamos en una etapa de alta transmisión del virus que causa el COVID-19 y es urgente frenar al máximo la movilidad comunitaria en el espacio público, advirtió a manera de reflexión la presidenta municipal Adela Román Ocampo.



Luego de participar con el gobernador y presidentes municipales en una videoconferencia de evaluación sobre las condiciones actuales en Guerrero y el país, la alcaldesa instruyó a sus colaboradores para no bajar la guardia en los trabajos de prevención, limpieza y desinfección, con el objetivo de contener la propagación del nuevo Coronavirus en Acapulco y reiniciar actividades productivas lo antes posible.



Román Ocampo expresó su preocupación por el registro de más de mil 600 casos positivos de COVID-19 y 181 defunciones confirmadas oficialmente hasta la mañana de este lunes, por ello instruyó a reforzar los operativos para disuadir a quienes inconscientemente realizan actividades recreativas sin medir las consecuencias.



Igualmente pidió vigilar a los establecimientos comerciales que ofertan productos y servicios no esenciales, los cuales deben permanecer cerrados, así como reforzar la aplicación de medidas preventivas e higiénicas en restaurantes, supermercados y centros de abasto popular sobre el uso de cubrebocas, gel antibacterial, y controlar el ingreso para evitar aglomeraciones en áreas de riesgo.



La presidenta municipal de Acapulco insistió que la gente debe ayudar con un cambio de actitud frente a la emergencia sanitaria, considerando que la salud y la vida son más importantes que un rato de diversión con los amigos, sobre todo ahora que la cantidad de casos de COVID-19 y hospitalizaciones van a la alza.



’Debemos reducir al máximo la movilidad para evitar mayor número de personas contagiadas, es necesaria la contribución de la gente, hacerles entender que deben permanecer en confinamiento voluntario. Y quienes por necesidad salen de sus casas, que apliquen la sana distancia en el espacio público y lugares cerrados, protegidos con cubrebocas y caretas’, agregó la alcaldesa.



Adela Román indicó que mientras Acapulco continúe en rojo, permanecerá vigente el programa de control vehicular sanitario Hoy No Circula; cuando el semáforo epidemiológico cambie a amarillo se reiniciarán algunas actividades gradualmente, pero ahora no hay condiciones, remarcó, ’seguimos como en el primer día que se decretó la fase 3 de la emergencia sanitaria’.