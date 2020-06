Reitera Moy Reyes que su voto fue a favor del Diputado Migrante

El diputado de Morena, Moisés Reyes Sandoval aclaró que su voto fue a favor de la inciativa del Diputado Migrante, con el objetivo de que los guerrerenses que viven en Estados Unidos, pudieran contar con un representante popular más cercano a sus demandas, sin embargo, rechazó las noticias que se han difundido de que no apoyó la propuesta, cuando fue el único que la defendió en sesión del Congreso local.



Reyes Sandoval manifestó que debido a la pandemia por el coronavirus, no se pudieron dar los tiempos para iniciar el procedimiento y en 2024, se tuviera todo el marco legal para elegir a un Diputado Migrante, ’en esta ocasión por la contingencia ya no hubo tiempo de que los partidos reformaran sus estatutos internos para elegir dicha figura, no obstante, siempre apoyaré todos los esfuerzos para que los compatriotas que vienen en EU, tengan garantizados sus derechos político electorales, expresó.



Moy Reyes agregó que como presidente de la Comisión del Migrante y por congruencia con el millón de guerrerenses que viven en Estados Unidos, sufragó a favor de la iniciativa, pese a que sus compañeros de la 62 Legislatura votaron en contra, concluyó.