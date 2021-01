Reiteran morenistas de Costa Grande respaldo a Pablo Amílcar Sandoval

Bases morenistas de la Costa Grande cerraron filas a favor de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, para continuar en la lucha social no por los cargos o puestos, sino por convicción y un cambio verdadero de raíz que requiere Guerrero.



En el municipio de Benito Juárez, este miércoles se reunieron fundadores de Morena, líderes y simpatizantes quienes expresaron que se debe de continuar en la lucha contra todas las desigualdades, las injusticias e impunidad que existe en Guerrero.



En su discurso, Pablo Amílcar Sandoval, agradeció las muestras de apoyo y solidaridad y recordó que el movimiento social de Morena se fundó para atacar las viejas prácticas políticas, "frente a la guerra sucia, el poder despótico y el autoritarismo rapaz".



Precisó que es importante que la esperanza que depositaron millones de persona a favor de Morena se cuide de las prácticas y métodos que se impusieron en el PRD, "que nació luchando y después de ir a la izquierda, se fue a la derecha’, asumiendo un papel indigno y convirtiéndose en un partido ’retrógrado" que va en alianza con el PRI.



"Nos decían que eso de los principios estaba mal, era algo anticuado, que lo que se necesitaba era la contundencia electoral", afirmó Sandoval Ballesteros al recordar cuando salieron del PRD para seguir a Andrés Manuel López Obrador.



Ante esto, insistió que como constructores de este movimiento deben defender los principios y valores, exigiendo claridad en sus procesos internos que deben ser apegados a los documentos básicos.



"Este partido es lo que ahora tenemos que defender, porque el partido no es solo un tema electorero de grilla, es un instrumento para cambiar la realidad del pueblo" afirmó



En su mensaje la líder Glafira Veraza Prudente, quien dio la bienvenida, afirmó que se debe de continuar en la misma ruta de lucha: "Mi corazón se inunda de felicidad al ver tantas personas de lucha de la 4T, Pablo, te quiero decir que a medida de nuestras posibilidades vamos a continuar dando la lucha, estamos conscientes que Morena a caído en malas prácticas, pero esta no es una pérdida, vamos a seguir luchando porque tenemos la convicción y vamos a luchar por el pueblo de Guerrero" dijo.



Por su parte, la legisladora, Blanca Celene Armenta Piza, recordó que Pablo Amílcar viene de una familia de lucha que ponen en alto el nombre del estado de Guerrero y que continúa con la lucha de izquierda; recordó los años en los que recorrió el estado para formar estructuras y que aún siguen en la misma línea de apostarle al cambio: ’Usted es el único que va sacar las riendas de Morena en el estado cuente con nuestro apoyo y todos nosotros para continuar la lucha" expresó.



En su intervención el presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, reconoció que no ha sido fácil construir la organización y los llamó a enfrentar los obstáculos, cerrando filas de manera pacífica, colectiva, solidaria y disciplinada.



Reiteró que deben de garantizarse los métodos de selección de candidatos en todos los espacios de poder, para evitar que se continúen filtrando personajes que no garanticen el progreso y la transformación real en la entidad.



"No podemos extender cheques en blanco a una aventura que no sabemos si garantiza la transformación en Guerrero" afirmó



En este encuentro estuvieron presentes, la síndica de Coyuca de Benítez, Rossana Bernal Maldonado, los regidores de Zihuatanejo, Nadia Peñaloza García, Magali López Urueña, Paulino de Jesús Neri, de la Unión, Andrés López Santoyo, de Atoyac, Maximino Villa Zamora, de Tecpán de Galeana, Emiterio Gama, los ex alcalde de Tecpac, Salvador Flores Peña, de Atoyac, Pedro Brito García y Acacio Castro Serrano.