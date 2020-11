Reivindicación indígena

Una magna exposición de culto a la muerte desde la cosmovisión de 20 grupos étnicos del país tiene acceso a Palacio Nacional como una forma de reivindicación a nuestros orígenes, tradiciones y formas de vida de los pueblos originarios, olvidados sucesivamente por administraciones públicas que han importado fiestas populares de otras naciones en pleno desdén de lo nuestro.

Colonizados, los mexicanos han dado rienda suelta –hasta que covid-19 frenó al mundo- al exceso del consumismo y de lo extranjerizante, desplazado a lo nuestro que, desde hace siglos, sólo ocupó la vía pública, en especial las banquetas, para la vendimia popular, sin valorar el arte y la magia de sus artesanías.

Con su arribo a Palacio Nacional –trazado y construido por los colonizadores-, se espera una reivindicación total de lo nuestro: la gastronomía, música, danza, vestidos, formas de gobierno, culto a la naturaleza –flora y fauna-, formas de gobierno y convivencia social, más allá del afán de lucro o de dominación, los grupos indígenas conviven en la sede del poder en México.

Así también se rinde culto y homenaje a las más de 90 mil muertes por el virus que asola al mundo y que la ciencia no ha podido frenar. Todo, sin duda, ha cambiado. A Excepción de quienes tienen bien enraizadas sus costumbres, como son los pueblos originarios que han sobrevivido a las agresiones de todo tipo y a distintos tipos de colonización.



TURBULENCIAS



Landau recorre Oaxaca



El embajador de Estados Unidos en México, Chisthoper Landeu y su esposa Caroline Bruce, recorrieron los sitios de atractivo turístico en Oaxaca acompañados del gobernador Alejandro Murat y su esposa Ivete, conociendo la elaboración artesanal de sus productos y sus tradiciones, como el Día de Muertos. El mandatario oaxaqueño aprovechó la capacidad de gestión del diplomático estadunidense que, dijo, tiene interés en promover las inversiones de su país en el nuestro. Murat mostró un abanico de posibilidades, principalmente en el Istmo de Tehuantepec para hacer de Oaxaca un punto de atractivo mundial, para ello, indicó ’hemos construido paz y estabilidad social, gobernabilidad y respeto a la Ley’. Landau se interesó por todo lo que ofrece la entidad, una de las privilegiadas estratégicamente en el país…Aunque Rosa Icela Rodríguez convalece de covid-19 desde septiembre pasado, su designación oficial será este mismo martes, una vez que diga que acepta el cargo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya atiende algunos asuntos porque siempre ha estado al lado de la IV Transformación…En tanto el sonorense Alfonso Durazo Montaño, ex titular de Seguridad, enfrenta una serie embestida de sus adversarios en el punto que le es favorable, pero que es motivo de ataques de sus malquerientes. Fue colaborador cercano del malogrado candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, secretario particular de Vicente Fox, y gente de confianza del presidente López Obrador. Su lealtad hacia el PRI, PAN y Morena, es cuestionable…Las elecciones estadunidenses son hoy el principal atractivo mundial. Pese a la guerra sucia en contra del presidente Donald Trump, se considera que éste resultará relecto pese a que muchos alientan al demócrata Joe Biden que al parecer otra vez se quedará con las ganas de llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, todo está por verse y conocerse a unas horas de los comicios…En esta misma semana se esperan también más renuncias de funcionarios federales que deberán participar en la renovación del Congreso Federal, gubernaturas y alcaldías en el país, en unos comicios que tendrán que adaptarse a las condiciones sanitarias que enfrenta el país que se agudiza cada vez más por la falta de seriedad en la conducción del problema…



