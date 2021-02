Reivindicar el nombre de Vicente Guerrero Saldaña

www.guerrerohabla.com



Cuilapám, Oax .15 febrero 2021.-Propone la emisión de un decreto para que el próximo 9 de agosto, se convoque a sesión solemne al Congreso de la Unión en su honor y que cada 15 de septiembre en la celebración del Grito de Dolores, se invoque su nombre



Al participar en la ceremonia por el 190 aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, el gobernador Héctor Astudillo Flores solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicar el nombre de este héroe guerrerense con la emisión de un decreto para que el próximo 9 de agosto, se convoque a sesión solemne al Congreso de la Unión y que cada 15 de septiembre en la celebración del Grito de Dolores, se invoque su nombre.



En el evento solemne celebrado en el municipio de Cuilapám de Guerrero, Oaxaca donde hace 190 años Vicente Guerrero fue fusilado, ante el doctor Martín Luther King III, funcionarios federales y el gobernador José Murat Hinojosa, el titular del Ejecutivo guerrerense manifestó que la figura de Vicente Guerrero Saldaña, ha sido frecuentemente omitida.



"Me atrevo a decir que ha sido subestimado. Podemos afirmar que sus hechos militares y políticos han sido desconocidos para un buen número de mexicanos, no obstante que el Abrazo de Acatempan, el Plan de Iguala y el Ejército Trigarante hubiesen sido inexistentes sin su voluntad generosa", apuntó luego de que se montara una guardia de honor en el monumento a Vicente Guerrero.



En ese sentido, pidió al presidente López Obrador, en nombre del pueblo y del gobierno de Guerrero, la emisión de un decreto para que el próximo 9 de agosto, fecha que se conmemorará el 239 Aniversario del Natalicio del Consumador, se convoque a sesión solemne al Congreso de la Unión, con la presencia de los titulares de los tres Poderes, para honrar la memoria del Presidente Vicente Guerrero y que cada 15 de septiembre en la celebración del Grito de Dolores, se invoque su nombre.



Reiteró que reivindicar el nombre de Vicente Guerrero significa reconocer la continuidad de la empresa libertaria de Hidalgo trasmitida a Morelos y de Morelos al propio insurgente de Tixtla, que conquistó la Independencia con el sacrificio de muchos mexicanos.



Astudillo Flores expresó que conmemorar el Bicentenario de la Independencia representa mantener viva nuestra historia, con sus lecciones y legados. "Los mexicanos somos la consecuencia de un proyecto de nación federal y republicana; de un orden constitucional, que inicia en Apatzingán y concluye en Querétaro; y de principios inamovibles, como son la justicia, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la democracia, así como la soberanía de la República".



Enseguida puntualizó que las y los mexicanos tenemos un sueño: que todos cabemos en nuestro país, que nuestras diferencias se resolverán por la vía democrática, que ante la ley todas y todos somos iguales; el sueño de ayer y de hoy de alcanzar la dignidad de las personas plenamente libres.



Celebró la presencia del doctor Martín Luther King III, por ser heredero de un símbolo universal, el que representa las verdades evidentes proclamadas una y otra vez, por el doctor Martín Luther King Jr., las verdades de que todos los seres humanos somos iguales, sin distinción de raza, credo religioso o militancia política.



En otro tema, Astudillo Flores expresó su agradecimiento al presidente López Obrador porque el Programa Nacional de Vacunación se recibe con esperanza para repartir las dosis en municipios de los más rezagados, para poder aplicar la vacuna a adultos mayores. Así también, la noticia de que en el transcurso de esta misma semana llegarán vacunas en su segunda dosis para aplicarse al personal que trabaja en salud y que están atendiendo a personas contagiadas con COVID y apuntó que el hecho de llamarlas patria "es un buen homenaje a Vicente Guerrero".



En su turno, el presidente Andrés Manuel López Obrador que estuvo acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, apuntó que Vicente Guerrero encabezó un movimiento verdaderamente popular contra la oligarquía y contra las clases privilegiadas.



Indicó que el 2021 está dedicado a conmemorar los 200 años de la independencia, recordando con cariño, respeto y admiración la gesta heroica de quienes nos dieron patria y para subrayar la importancia de la lucha por la justicia, la libertad, la igualdad y la defensa de nuestra soberanía.



A su vez, Martín Luther King III expresó que viene de Estados Unidos para darle sus honores a Vicente Guerrero y recordó que su lema "La patria es primero" ha inspirado a muchos patriotas en el país.



En su intervención, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa manifestó que el legado de Vicente Guerrero es la unidad nacional y cuando se piensa en el general, se piensa en patria y libertad.



Enfatizó que Guerrero no solo debe ser recordado por sus hazañas en el campo de batalla, sino también como símbolo de unidad nacional: "que evoca a estar unidos en los tiempos difíciles".