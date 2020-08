Relata Claudia Pérez detalles de su entrenamiento en casa

• Trabaja tenimesista mexiquense con rutinas que le envía su entrenador.



Zinacantepec, Estado de México, .- La tenismesista mexiquense Claudia Pérez Villalba, detalló que, a pesar de las complicaciones de permanecer en confinamiento por casi cinco meses, a causa de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, ha aprovechado el tiempo con entrenamientos en casa.



La deportista del Estado de México, que ganó lugar para asistir a los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio, luego de obtener la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, señaló que cuando había incertidumbre con respecto a la magna justa estaba intranquila, pero que una vez definido el calendario encaminó su proceso.



’Cuando ya dieron la noticia de la fecha, me impulsó para seguir cuidándome, adaptar lo que puedo hacer en la casa de ejercicio, para mantenerme lo mejor posible y estoy súper encarrilada aquí en la casa, ya estoy acoplada, esperando para ir a Tokio’, afirmó la atleta mexiquense.



Pérez Villalba indicó que está en constante comunicación con el entrenador nacional Milton García, quien le envía rutinas para que practique desde su domicilio, entre las que destaca sombras frente al espejo, además de que ella utiliza una pared para pelotear.



’Desde que estaba en el paralímpico me ponían una rutina con ligas, porque yo aún estoy en ese proceso y en la corrección de caminar, de dos cirugías que tengo, y a lo largo de estos años no he hecho bien una rehabilitación, entonces ahorita en estos cinco meses la verdad he aprovechado muchísimo’, comentó.



La tenismesista manifestó que ella está al pendiente de las indicaciones con respecto al regreso a ocupar las instalaciones del Centro Paralímpico Mexicano, ya que se ha mencionado que serán los atletas calificados a Tokio quienes tenga la preferencia para hacer uso de las instalaciones.



Finalmente, la deportista especificó que en tenis de mesa es más fácil el control sanitario, ya que la competencia no es cuerpo a cuerpo, pero entiende que aún así se deben de atender los protocolos para resguardar la integridad de todos, mientras tanto, se concentra en su entrenamiento con los recursos disponibles para su preparación física.