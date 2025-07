Relevan liderazgo de la brigada de manejo de fuego de Chapingo

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) llevó a cabo la ceremonia de cambio de mando e informe de resultados de la Brigada de Manejo del Fuego Chapingo (BMFCh), donde quedó de manifiesto la profesionalización y fortalecimiento de la agrupación, cuyo nuevo ciclo marca la recuperación de la memoria, el análisis de datos y el diseño de un plan operativo de manejo del fuego a diez años.



La cuadrilla, adscrita a la Dirección de Ciencias Forestales (DICIFO), es coordinada por el M.C. Javier Santillán Pérez y está compuesta por alumnas y alumnos de diferentes carreras que, de manera extracurricular, combinan su formación académica con el aprendizaje práctico en la prevención y combate de incendios forestales.



Uno de sus integrantes lidera la brigada y anualmente celebra el relevo generacional de la estructura.



El acto protocolario de cambio de mando e informe de resultados se realizó el pasado el 23 de junio en el Auditorio Francisco Romahn de la Vega de la DICIFO, con la presencia directivos universitarios, representantes de instituciones forestales y de conservación ecológica del municipio de Texcoco, Estado de México, así como de las y los integrantes de esta brigada.



De acuerdo con el Dr. Angel Garduño García, Rector de la UACh: ’La brigada no sólo es un cuerpo operativo capacitado para actuar ante incendios forestales. Es una escuela de vida.



Aquí, nuestras y nuestros estudiantes se enfrentan a desafíos reales que exigen no sólo conocimiento técnico, sino también temple, vocación de servicio y trabajo en equipo.



’En cada jornada y en cada intervención que han hecho se forjan personas con conciencia social y ambiental, tan necesarias en el México de hoy. Estas acciones no sólo tienen un impacto tangible en la conservación del entorno, sino que también construyen ciudadanía y fortalecen el vínculo entre el conocimiento y la acción ética’.



Cithlali Nicté Osorio Moreno, estudiante de Ingeniería Forestal, transfirió el liderazgo de la Brigada de Manejo del Fuego Chapingo a Dilan Antonio Hurtado, estudiante de Ingeniería en Restauración Forestal, quien asumió la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de esta organización y expresó que es momento de pensar qué se ha hecho y el rumbo a seguir.



El nuevo líder, Dilan Hurtado explicó que ’año con año se suman nuevos integrantes al equipo que se van capacitando. Las alumnas y los alumnos salientes dejan en cada generación la responsabilidad de preservar los valores y conocimientos de la brigada; sin embargo, hasta el momento no ha existido documentación, ni sistematización del aprendizaje por lo que se entregará una serie de informes y proyectos a la Subdirección de Investigación de la DICIFO.



Los proyectos incluyen una planeación académica, de investigación y de servicio a través de diversos trabajos para las áreas forestales Las Cruces en Tequexquináhuac y en la Plantación Forestal Experimental ’Ing. Mario Ávila Hernández’, mejor conocida como La Siberia. La propuesta incluye la generación de cartografía básica, el apoyo en cuantificación de cargas de combustibles, régimen de fuego, análisis de áreas prioritarias de protección y plan operativo de manejo del fuego, esta última investigación dará como resultado el control y la proyección a 10 años.



De acuerdo con el informe de actividades del segundo semestre del ciclo escolar 2024-2025, la BMFCh participó en 22 actividades dentro y fuera de la UACh salvaguardando las áreas experimentales de la propia universidad. Destaca el II Encuentro Nacional de Brigadas Estudiantiles de Manejo del Fuego que fortaleció los vínculos entre instituciones, enriqueció la formación profesional de las y los brigadistas y posicionó a Chapingo como un centro formativo nacional en manejo del fuego.



En el ámbito operativo, la brigada intervino en Las Cruces, La Siberia y el Pinetum ’Maximino Martínez’, además de realizar labores conjuntas con autoridades ambientales del Estado de México y acciones de apoyo social en las comunidades de La Soledad y La Trinidad, en Xilitla, San Luis Potosí, tras los incendios registrados en la Huasteca Potosina.



De acuerdo con los reportes, en promedio participaron 12 combatientes por evento en las áreas experimentales, con jornadas de cinco horas, mientras que en las colaboraciones con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México se movilizaron en promedio 15 brigadistas por jornada de ocho horas.



Los miembros con mayor asistencia a los combates fueron Jessica Michelle Márquez Gonzáles, Gilberto Sánchez Vázquez y Miguel Alejandro Victoriano Matamoros, quienes recibieron un reconocimiento por su constancia y disciplina. Asimismo, la BMFCh realizó la entrega de Toritos en reconocimiento a los jefes de sección: Fátima Abril Zúñiga Vázquez, Lilia Sánchez Jiménez Lilia y Cithlali Nickte Osorio Moreno.



La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos al alumnado que este año concluye su etapa en la organización: Yaiza Sabrina Suarez Hernández, Fernando Medina Camacho, Miriam Julliette Suastegui Miranda, Cithlali Nickte Osorio Moreno, María Victoria Barrera Olvera, Tania Plascencia Sierra, Lilia Sánchez Jiménez, Julio García García y Fátima Abril Zúñiga Vázquez.



Finalmente, el M.C. David García Cintora, Director de la División de Ciencias Forestales, felicitó a las y los integrantes de la brigada y expresó: ’El trabajo que ustedes realizan y la propuesta de rescate de la memoria basada en el análisis crítico de lo que se ha hecho, la mejora continua y la estimación rigurosa de riesgos, fortalece la capacidad operativa de la brigada y tiene un impacto directo y positivo en la investigación científica y trascenderá límites al contribuir de manera concreta en la protección y manejo responsable de los ecosistemas forestales en el Estado de México’, concluyó el M.C. García Cintora.