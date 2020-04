Rellenan con personal del Congreso…

El jueves de la semana anterior se realuzó como parte de las actividades con motivo del día Internacional de la Mujer, un evento titulado Taller de Agenda Legislativa de Mujeres, para lo cual se rentó una de los principales salones del Hotel Ceballos, en el centro de la ciudad de Colima y que fue impartido por la ex diputada de Bolivia, Valeria Silva Guzmán y Stephania Duarte Federico, ex Secretaria Técnica de la Comisión de Género en la Cámara de Diputados.



Originalmente iba a impartir este taller la ex diputada boliviana, activista del ex presidente de Bolivia Evo Morales, quien llegó al Parlamento por el movimiento MAS, Valeria Silva Guzmán y la Senadora por MORENA, Citlali Hernández, (cuando menos eso decía la publicidad que se difundió a través de la redes sociales), pero finalmente quien participó fue Stephania Duarte Federico.



El evento estuvo a punto de ser un fracaso, pues no tuvo el eco esperado y al momento de arrancar, el salón estaba semivacío, por lo que se tuvo que recurrir a una movilización orquestada desde el Congreso del Estado, para citar de manera urgente a todo el personal femenino, ya fueran de contrato, de confianza y hasta sindicalizadas, a quienes se les notificó que la asistencia era obligatoria.



Una de las principales causas de este desaire al evento fue el hecho de que la invitación para promover este taller no se hizo de manera institucional, es decir no convocó el Congreso del Estado, sino de manera personal la legisladora Ana Karen Hernández Aceves, presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, quiso llevarse todos los reflectores.



No hubo una invitación abierta, nunca se convocó a los medios de comunicación para informar de este taller y solamente a algunos colegas se les hizo llegar vía Facebook.



La invitación decía que ’la diputada Ana Karen Hernández Aceves, (no el Congreso, ni la Quincuagésimo Novena Legislatura) presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género te invita al Taller de Agenda Legislativa de Mujeres. Participan Valeria Silva (ex diputada de Bolivia), Citlali Hernández (Senadora de la República), de 16:00 a 20:00 horas Salón Lila del Hotel Ceballos’.



Cuando llegó la hora para arrancar los trabajos, la asistencia era magra, por lo que la diputada del Grupo Parlamentario del PT, tuvo que solicitar el auxilio del presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Vladimir Parra, para que éste a su vez a través del Oficial Mayor del Congreso, citara a todo el personal femenino, el cual la mayor parte, ya se encontraban en sus horas de descanso, pues había concluido su jornada laboral a las 15:00 horas.



Sin embargo la instrucción fue que era obligatoria la asistencia y de no presentarse se tomarían medidas al respecto, por eso hasta las señoritas que se encargan de la cafetería en el Congreso tuvieron que asistir, así como del Archivo Legislativo, de contrato y de confianza se hicieron presentes y gracias a ello se medio compuso la asistencia, pues fueron al menos 20 empleadas las movilizadas.



Enojadas algunas legisladoras…



Debo decirle que para que el presidente de la Comisión de Gobierno Interno, pudiera movilizar al personal femenino al Servicio del Congreso del Estado, tuvo que decirle al Oficial Mayor, que le notificara a todo el personal femenino que este taller era organizado por el Poder Legislativo y tenía el carácter de obligatorio.



Por cierto le comento que al interior de la Quincuagésimo Novena Legislatura, en la reunión de la Comisión de Gobierno Interno, salió a relucir el malestar entre algunas diputadas, pues señalaron que mientras a la diputada del PT, Ana Karen Hernández, le soltaban todos los recursos que quería, para un evento o para otro, a otras las tenían a pan y agua y tenían que andar prácticamente mendigando para que les autorizaran recursos para sacar adelante el trabajo de las comisiones.



Concretamente salió a relucir el caso de la Comisión de Educación y Cultura, que no tenía para otorgar los reconocimientos a las mujeres destacadas.



Además salía a relucir que los eventos organizados por la diputada del PT, los promovía a título personal, sin tomar en cuenta a las demás legislador a pesar de que la actual se autodenomina ’Legislatura de la Paridad de Género’, pero donde no son tomadas en cuenta, razón por la cual la mayoría de las legisladoras no acuden a los eventos, pues aducían que muchas veces no son ni siquiera invitadas por cortesía y cuando asisten es porque se enteraron de último momento.



En la reunión de Gobierno Interno del viernes, previa a la sesión extraordinaria que se desarrollaría ese día, es donde salieron a relucir los hechos.



Se fue de boca…



Por cierto al interior del Congreso, no cayó nada bien que precisamente el jueves, para que la diputada Ana Karen Hernández, llevara a desayunar a sus invitadas que impartirían el taller por la tarde, se gastó una cifra nada despreciable.



No sé si solamente fue por el gasto del desayuno, pero se habla de que la nota rebasó los 14 mil pesos, insisto, eso es lo que se comenta… no en balde están enojadas las demás legisladoras.



Se acabaron un vehículo…



En otro tema deje y le comento que a pesar del sigilo con que han tratado de manejar un asunto, ya salió a relucir que desbarataron uno de los vehículos del Congreso del Estado, de los que se utilizan para repartir correspondencia o para facilitárselo a alguno de los diputados o de las diputadas, que lo solicitan supuestamente para realizar alguna actividad relacionada con su cargo como diputados.



De acuerdo a la información que me hicieron llegar, resulta que una legisladora solicitó una unidad automotora supuestamente para realizar una serie de actividades relacionadas con su investidura… Hasta ahí todo bien, pues siempre se apoya a los y las legisladoras para que no se acaben sus vehículos particulares.



Deje decirle que esta información la están guardando tan celosamente, primero para que nadie se enterara de lo acontecido; y segundo, porque están a un tris de que el seguro del vehículo no asuma su responsabilidad.



Lo anterior derivado de que al parecer en una de las cláusulas del contrato se menciona que los vehículos solamente los pueden conducir los legisladores y legisladoras ya que en caso contrario, de sufrir algún percance la aseguradora evade su responsabilidad.



Bueno pues según la información, me comentaron que fue un accidente tan fuerte que se declaró pérdida total del vehículo, pero lo más grave es que al momento del percance, no era conducido por quien lo había solicitado y peor aún, dicen que quien conducía fue en horas inhábiles y en estado inconveniente…



Yo hasta ahí dejo esta información ya posteriormente trataré de ampliársela, pero el hecho es que el Congreso del Estado cuenta con un vehículo menos y al parecer todo por una irresponsabilidad.



Un día sin mujeres…



Este lunes 9 de marzo, se realizó a nivel nacional un paro de actividades de las mujeres para tratar de hacerse visibilizar sobre el papel que juegan en la sociedad, así como para exigir frenar la violencia que se ha estado cometiendo en su contra.



El llamado era en el sentido de que sin solicitar permiso, ninguna mujer saliera a la calle, ni a llevar a sus hijos a la escuela, ni a surtir la despensa para hacer de comer, ni acudir a bancos, ni a llenar el auto de gasolina y mucho menos de asistir a sus centros de trabajo.



Bueno le comento que en Colima muchas mujeres se sumaron a ese paro, por ejemplo en el Poder Legislativo y en Poder Judicial, no asistió casi ninguna mujer, salvo honrosas excepciones y básicamente quienes acudieron o era personal por contrato que sintió el riesgo de que si no iba a lo mejor le iba a afectar en un futuro, o tenían algún cargo directivo.



Deje y le comento que en el Congreso no se presentó ni una sola mujer sindicalizada y solamente acudieron tres que tienen contrato, una de administración, otra de la oficialía de partes (por la tarde) y una auxiliar de una legisladora.



En el Poder Judicial las cosas no fueron diferentes, aunque ahí se vio a un mayor número de mujeres, prestando los servicios en algunas oficinas, para recibir algún documento o para orientar a la gente de que será hasta este martes cuando se normalicen las cosas.



Por ejemplo en el Palacio de Justicia, funciona una sucursal de una institución bancaria, la cual no suspendió actividades y el personal era femenino, y así, en otras oficinas, aunque la actividad prácticamente se redujo a casi nada.



Y para que se vea que los varones son bien solidarios con las causas nobles de las mujeres, pues ándale que la amplia mayoría no asistió a las oficinas, por ejemplo en el Congreso del Estado, apenas si acudió el personal varonil del grupo parlamentario del PRI, así como del grupo parlamentario del PT y de la diputada del PVEM, de Armería.



Algunas áreas del Congreso como en Contraloría, en Comunicación social, en Servicios Generales, en Oficialía de Partes, en Oficialía Mayor, en la dirección administrativa y logística, hubo en algunos casos una persona, en otras dos o más, pero si se vio un gran ausentismo.



En el Poder Judicial no fue diferente, comenzando por los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, no asistieron a sus oficinas y de esa manera patentizaron su respaldo a las mujeres.



Debo comentarle que en la iniciativa privada las cosas fueron distintas, por ejemplo en un recorrido que realice por las estaciones de servicio (gasolineras), en algunas se obligó al personal femenino a asistir a trabajar y quienes no acudieran les descontarían 300 pesos por el turno, más se irían ’castigadas’, tres días sin goce de sueldo.



En cambio hubo establecimientos comerciales que emitieron circulares para dejar opcional a las mujeres que no quisieran acudir, no sufrirían ninguna represalia, ni se les descontaría el salario, en fin hubo de todo.



Hoy las cosas volverán a la realidad…



Para cerrar…



*Entregarán preseas a mujeres destacadas…



Este martes se ha convocado doble cartelera en el Congreso del estado, es decir, habrá dos sesiones solemnes, la primera a partir de las 11:00 horas, en donde el Congreso del Estado, entregará preseas a ocho mujeres que se han distinguido en diferentes campos de acción, esto como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.



Entre las mujeres que serán homenajeadas se encuentran dos buenas amigas, Tere Santa Ana Blake, que recibirá la presea ’Concepción Barbosa de Anguiano’, y Norma Gutiérrez Flores, que recibirá la presea ’Martha Dueñas González’, a ambas les mando un fuerte abrazo y me uno al reconocimiento que les hace el pueblo de Colima a través del Congreso.



Serán ocho las preseas que se otorgarán, ya que la presea ’Griselda Álvarez Ponce de León’, se declaró desierta al no haberse registrado propuestas. De antemano muchas felicidades a todas.



*Otra sesión solemne…



Por otra parte la segunda sesión solemne en el Congreso del Estado fue convocada para iniciar a las 13:00 horas, esta últimas para que se lleve a cabo la toma de protesta a los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.



Por hoy hasta aquí dejo ’Desde la Curul 26’, ya le estaré comentando el susto que les pegaron a los diputados, que hasta violaron la Ley Orgánica y su Reglamento con tal de librar el pellejo, pero eso será en una próxima entrega.