Remembranzas basquetboleras de un adolescente provinciano

En esta ocasión, lector amable, abordaremos acerca de un adolescente provinciano de hace medio siglo a quien entonces, después de los estudios, lo que más le interesaba era encestar/evitar que el balón entrara en la canasta y, en esa forma, contribuir a la victoria del equipo. Con su venía, realizaremos un relato sintético sobre nuestra participación en la práctica del basquetbol allá por los rumbos del pueblo, Piedras Negras, Coahuila.

Nuestro primer acercamiento al deporte ráfaga se da como aficionados en 1961. Era un mediodía, si mal no recordamos, de los albores de septiembre cuando de la mano de doña Estela Ríos Schroeder arribamos a la Cancha de los Bomberos, ubicada por la calle de Zaragoza atrás de lo que hoy es el Museo de la Frontera Norte. El baloncesto renació en el pueblo gracias a los esfuerzos de un grupo de románticos entre quienes destacaban, José Cruz Castellanos Garza, Salvador Humberto Ramírez Narváez, Matías Mendoza Perea, Antonio González Ríos, Víctor Manuel Rueda, Fidel Castillo, Timoteo González, Roberto Rosales, Francisco Vielma, Jesús Gutiérrez, Jesús Maldonado Rebollosa y el presidente de Liga Municipal, don Rafael Villarreal Martínez quien antes, como primer cronista deportivo de la ciudad, en su columna de periódico El Bravo impulsara el retorno de manera organizada del basquetbol a Piedras Negras. El local estaba repleto de aficionados quienes verían como la selección local estrenaba uniformes de pants rojos, calzoncillos dorados y camiseta morada en la que verticalmente, a cada lado, se leían las palabras Piedras Negras. La selección local la dirigía Raúl Estrada García y estaba integrada por Arturo Reyes Morales, a punto de retirarse, José María Cervantes, José Luis Olvera, Rogelio Núñez, Cesar Robles, Jesús Olivo, Juan Antonio Vázquez, Héctor Hernández, Samuel Aguado, un joven de apellido Morúa, y quien, con el número 8, se perfilaba para convertirse en el ídolo máximo en toda la historia del basquetbol nigropretense, Héctor Manuel Reyes Morales. Este grupo habría de derrotar al equipo Houston Olympians. Tras de ello, muchas veces más acudiríamos como espectadores al Gimnasio Municipal, ubicado en la esquina de las calles Morelos y Colón, construido durante la administración municipal encabezada por el Capitán Ramiro Peña Guerra. En ese local iniciaríamos, en 1968, la práctica del basquetbol.

Nos habíamos mostrado reacios a practicar dicho deporte, sin embargo, don Rafael nos convenció y solicitamos una oportunidad en el equipo de la Escuela Secundaria Benito Juárez dirigido por Juan Antonio Martínez Escobedo quien sería nuestro entrenador en todos los torneos. Empezamos de cero y al iniciar la temporada 1968-1969, ahí estábamos en la categoría infantil como suplentes en la posición de centro, en aquel viejo sistema, 1-3-1. Por una razón que desconocemos al equipo se le endilgó el nombre, poco elegante, de ’Piratas.’ Quienes lo integraban eran Héctor René Abraham Garza, Pedro Hugo Rodríguez Moore, Leandro Ballesteros Villarreal, Héctor Raúl Menchaca Carranco, Abraham González, Francisco Sánchez García, Hermilo Patiño, José Humberto Muñoz Vara y Rodolfo Villarreal Ríos. Poco a poco, fuimos aprendiendo y para el fin de la temporada la titularidad ya era nuestra. Así llegamos a la noche en que, sobre la cancha de la Secundaria Benito Juárez, disputamos el campeonato con el equipo ’Jejenes’ de la escuela José María Morelos. No recordamos el marcador, pero si tenemos presente que la victoria fue nuestra. No imaginamos que la temporada siguiente nos traería muchas sorpresas gratas.

Entre 1969-1970, cursábamos el tercero de secundaria. Al surgir ciertas dificultades, en las que nada teníamos que ver, terminamos como parte del equipo de la Preparatoria de Piedras Negras, Coahuila. Juan Antonio Martínez logró que Erasto Carranza Zúñiga, propietario del Taller Electromecánico y Refacciones, nos obsequiara los uniformes y así acabamos representando a la institución educativa y a esa negociación. Los miembros del equipo eran Juan Jaime Gutiérrez Reyes, José Fernando Reyes Morales, José Antonio Reyes Villarreal, Jesús Ignacio Ramos Solís, Juan Francisco Vázquez Rocha, Romualdo Enrique de Hoyos Salinas, Francisco Sánchez García, Leopoldo Morquecho, Víctor Manuel Veloz González, Hidekel Alanís Rangel, Abraham González, y Rodolfo Villarreal Ríos. Los otros contendientes eran el Instituto Dr. Andrés Osuna (IDAO) integrado por Humberto Castellanos Rodríguez, Moisés Lechler de la Garza, Roberto del Campo Mendoza, Carlos Mondragón Ritchie, Timoteo González, Víctor Javier Zacarias González y varios más. Asimismo, contendía la Secundaria Benito Juárez, en donde jugaban, entre otros, Héctor René Abraham Garza, Pedro Hugo Rodríguez Moore, Leandro Ballesteros Villarreal, Edmundo Meza y Osvaldo Ballesteros Estrada. Un cuarto participante era el Colegio Hispano Americano. En esa temporada logramos un nivel de acoplamiento tal que nos permitió obtener el campeonato en forma invicta con nueve victorias y ninguna derrota. Un ejemplo del balance alcanzado fue como en esos encuentros acumulamos un total de 398 puntos y recibimos 253. Aunado a ello, jugamos 10 partidos de exhibición logrando ocho triunfos. Con esas credenciales nos constituimos en la base de la selección juvenil de Piedras Negras que acudiría al Campeonato Estatal en Saltillo.

En los albores de la primavera de 1970 en el galerón ubicado en las calles de Morelos y Colón, tarde a tarde, nos reuníamos a entrenar nueve adolescentes integrantes de la Selección Juvenil ’B’. Representaríamos a nuestro pueblo en el torneo señalado en el párrafo anterior. La preparación física corría a cargo de Conrado Vargas, mientras que la estrategia había sido diseñada, a larga distancia, por Juan Antonio Martínez Escobedo. A finales de mayo, el grupo se trasladó a Saltillo, desconociendo la sorpresa que los saltillenses nos tenían preparada. Al arribar, la mañana del viernes 22 de mayo, a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Coahuila, sede del evento, nos enteramos a través de un ciudadano de nombre Tomás Gutiérrez que nos habían asignado un calendario de juegos el cual consistía en participar en tres partidos en un lapso de ocho horas y uno más al día siguiente. Ante tal hecho, este escribidor, entonces con catorce años, reclama el abuso de que se nos hacía víctimas. Por respuesta sólo obtuvo la altanería de quien sentía que de antemano había concedido la victoria a sus paisanos saltillenses. Ante ello, no quedaba sino afrontar el compromiso.

A las 13.30 horas, el conjunto formado por José Fernando Reyes Morales, Juan Jaime Gutiérrez Reyes, José Antonio Reyes Villarreal, Ignacio Ramos Solís y Rodolfo Villarreal Ríos como primer equipo; respaldados por Héctor René Abraham Garza, Pedro Hugo Rodríguez Moore, Antonio Calamaco Cortés y Romualdo Enrique de Hoyos, salta a la duela para enfrentar al representativo de Monclova. El partido durante la primera mitad se desarrolla con dominio alterno, mientras que en la segunda los nigropetenses con Jaime dirigiendo el accionar dentro de la cancha y la actuación destacada de René y José Antonio logran superar a los monclovenses por marcador de 45 a 39. Por una extraña razón, los victoriosos lucíamos agotados y los presagios no eran halagüeños.

Llega el encuentro segundo a las 16.30 horas, el rival era el equipo de Saltillo que jugaba su primer partido del día. Las tribunas lucían plenas de aficionados seguidores en su mayoría de los locales. Cuando la edad cronológica ronda alrededor de una década y un lustro, el cansancio es un elemento que como llega se va y sí a ello se le agregan los deseos de hacer quedar mal a quienes asignan la derrota por anticipado, los resultados son positivos. Jaime se echó el equipo al hombro, marcó la pauta, orquestó el accionar y encestó puntos; mientras que por las alas José Fernando y José Antonio, alternándose con Pedro y René dominaron el ir y venir a lo largo de la cancha; los rebotes ofensivos y defensivos eran manejados por Ignacio y por un servidor. Hace quince años, cuando rememoramos esto, José Fernando nos recordó algo que habíamos olvidado, en ese partido dos de los diez puntos anotados por este escribidor los logró al encestar una canasta con el dedo índice al rematar un rebote. Al final el sitio enmudeció, la maniobra no había fructificado, el marcador era 46 puntos para los fronterizos y 41 para los saltillenses. Aún quedaba una esperanza para los derrotados.

Los vencedores teníamos un tercer partido pendiente, ahora ante Ciudad Acuña. Al filo de las ocho de la noche, cuando la mayoría de los aficionados se había retirado y solamente permanecían como espectadores los integrantes del conjunto saltillense, de nueva cuenta los representantes de Piedras Negras retornamos a la cancha para resolver el compromiso ante los acuñenses. Al inicio del encuentro todo parecía apuntar que finalmente la ’estrategia’ del ciudadano Gutiérrez daba resultado, los nigropetenses lucíamos erráticos y ello se reflejaba en el marcador, ocho puntos eran la ventaja del equipo contrario. Ante ello, Juan Antonio Martínez pide un tiempo fuera y habla fuerte a quienes erróneamente pensábamos que nuestra presencia era suficiente para finiquitar el compromiso. Al regresar a la duela, las acciones empezaron a ser distintas, dado que Jaime mostraba las huellas de los partidos previos, René toma el mando del partido, mientras que Pedro, Juan Antonio y Enrique daban su mejor actuación dentro del torneo, apoyados en las intermitentes apariciones de Antonio. Las recuperaciones de balón continuaron efectuándose con precisión y firmeza. El marcador final fue de 46 para los nigropetenses y 22 para los acuñenses. Al concluir la jornada, como si hubiese terminado un día de campo, aquellos jóvenes enfilamos caminando por el Boulevard Venustiano Carranza hasta el centro de Saltillo sin acusar cansancio alguno. Un compromiso nos quedaba pendiente, era ante el representativo de Nueva Rosita.

En lo que fue el último compromiso de todos los integrantes de la Delegación de Piedras Negras, alrededor de las 15.30 horas del 23 de mayo, dio inicio al cotejo ante los neorrositenses. En un partido de un solo lado, cada uno de los nigropetenses pudo disfrutar del placer de jugar, destacando la actuación de José Fernando e Ignacio. Al concluir el encuentro el marcador nos favorecía por 67 a 50. Nos coronábamos campeones estatales de la categoría Juvenil ’B’ y retornábamos a Piedras Negras con nuestros sueños de adolescentes. Ahora quedaba ir a Monterrey a disputar el torneo pre nacional.

Llegó junio y los exámenes del fin de año escolar, las prácticas fueron pocas y el ritmo se perdió. Aunado a ello, se hicieron a un lado a dos elementos importantes y tres fueron incorporados, pero el tiempo no les alcanzó para acoplarse a la Selección Coahuila la cual quedó integrada por Jesús Ignacio Ramos Solís, José Antonio Reyes Villarreal, José Fernando Reyes Morales, Juan Jaime Gutiérrez Reyes, Héctor Raúl Menchaca Carranco, José Alberto Rocha, José Antonio García Dávila y Rodolfo Villarreal Ríos. La participación fue un desastre, tres derrotas ante los representativos de Nuevo León, Baja California y Sinaloa.

Para el torneo municipal 1970-1971, formamos parte del equipo de la Preparatoria de Piedras Negras junto con Jesús Gerardo Guerrero Huitrón, Héctor René Abraham Garza, Juan Francisco Vázquez Rocha, Leandro Ballesteros Villarreal, José Alfredo Guerra Rocha, Augusto Rogelio Canales Fernández, Arturo Carranza Aguirre, Homero Compeán Loredo y Armando Cárdenas Pérez. Los otros contendientes eran IDAO ’A,’ IDAO ’B,’ la Secundaria Técnica y la Secundaria Benito Juárez. Durante el campeonato perdimos un partido, ante el IDAO ’A.’ Como ellos, también, fueron derrotados en una ocasión, por nosotros, se efectuó un partido final para dilucidar el campeonato. En un encuentro muy reñido, la victoria nos correspondió por marcador de 46 a 44. Al finalizar 1970, el cronista deportivo de Zócalo, José Scott, seleccionó a los jugadores más relevantes del año en el basquetbol local y, en la categoría juvenil B, consideró que este escribidor había sido el más destacado.

En mayo de 1971, se integró la selección local que competiría en Saltillo en el campeonato estatal. Estaba compuesta por Héctor René Abraham Garza, Jesús Gerardo Guerrero Huitrón, Humberto Castellanos Rodríguez, Moisés Lechler de la Garza, Leandro Ballesteros Villarreal, Manuel Mondragón Ritchie, Roberto del Campo Mendoza, Arturo Aguilar, Edmundo Meza, Timoteo González y Rodolfo Villarreal Ríos. El primer día, derrotamos fácilmente al representativo de Nueva Rosita por 46 a 32. Al día siguiente, antes del mediodía, nos enfrentamos al equipo de Saltillo y en un encuentro de ida y vuelta perdimos por marcador de 31 a 30. Con el ánimo por los suelos, regresamos en la tarde y, como si fuera maldición, un marcador similar fue el resultado de la confrontación con la escuadra de Monclova. Lo único rescatable de aquello fue que, al final, Héctor René y este escribidor recibimos la invitación de los dirigentes del equipo saltillense, que ganó el torneo, para que formáramos parte de la selección Coahuila, algo que no se materializó ya que, sin apoyos, no acudió al torneo pre nacional.

Para el campeonato local 1971-1972, los antiguos representantes de la Preparatoria y el IDAO nos fusionamos en el equipo patrocinado por el Circulo Social y Deportivo Piedras Negras en donde tomamos parte Moisés Lechler de la Garza, Héctor René Abraham Garza, Jesús Gerardo Guerrero Huitrón, Humberto Castellanos Rodríguez, Roberto del Campo Mendoza, Rubén Flores, Luis Bustamante, José Pereda García, Roberto Parra García, Joaquín Sánchez, Genaro Cantú Razo, Moisés Villaseñor, David Hernández y Rodolfo Villarreal Ríos. En esa competencia participaban, también, la Escuela Secundaria Benito Juárez, la Secundaria Técnica y el Instituto de las Américas (IDEA). En el trascurso del torneo recordamos dos situaciones. La primera ocurrió en el segundo partido del torneo, jugábamos ante la Secundaria Benito Juárez, en uno de nuestros mejores partidos, llevábamos encestados veinte puntos. Faltaba aun la mitad del segundo tiempo, cuando engolosinados, se nos ocurrió cometer un faul estúpido sobre Edmundo Meza. Inmediatamente, el entrenador Martínez Escobedo nos retiró de la cancha y ya no nos permitió volver. Nunca hemos olvidamos esa lección, cuando las cosas marchan a nuestro favor hay que mantenerse ecuánimes y no cometer tonterías. La segunda fue la noche en que nos enfrentaríamos al equipo de la escuela mencionada anteriormente. A la misma hora del partido, nuestro profesor de filosofía, Abelardo Hernández, había programado un examen mensual. La disyuntiva se nos presentó, solicitar posponer el examen e irnos a jugar o bien acudir y olvidarnos del partido. Optamos por la segunda y los resultados fueron excelentes en lo académico. Por otra parte, el equipo triunfó por marcador de 61 a 33, pero de lo que nos perdimos fue de ser testigos de como Héctor René anotaba una canasta desde tres cuartos de cancha. Al final del torneo, nos coronamos campeones absolutos con seis victorias sin derrota. El capítulo basquetbolero se cerraba, era tiempo de abandonar el pueblo e irnos a estudiar a otro sitio. Héctor René y Jesús Gerardo a Monterrey y en nuestro caso a Guadalajara. Sin embargo, no queríamos partir sin despedirnos.

Los tres tomamos la iniciativa para organizar nuestro último partido y fuimos ante el director de la escuela Preparatoria, profesor Fausto Zeferino Martínez Morantes, para solicitarle que nos permitiera utilizar la cancha de basquetbol de la escuela. La respuesta fue positiva. Posteriormente, visitamos a la directora del Instituto de las América, Martha Nélida Riojas Carrasco quien, a Héctor René y a este escribidor, nos conocía bastante bien al habernos enseñado a leer y escribir. Le pedimos su anuencia para que los alumnos de su institución integrantes del equipo de basquetbol pudieran tomar parte en el juego. La contestación fue afirmativa. Tras de ello, los tres que andábamos de organizadores, nos dimos a la tarea de pintar tableros y las líneas que delimitaban la cancha de juego. En el partido, por el IDEA participaron Rubén Flores, José García, Vicente de los Ríos, Palemón Fischer Montemayor, y otros dos adolescentes de apellidos Bass Castillón y De los Santos. A la hora del partido, de nuestro lado, se unieron Humberto Castellanos, Roberto del Campo, Luis Bustamante, José Pereda y Roberto Parra. Al final la victoria fue nuestra por marcador de 50 a 30. Era el jueves 2 de marzo de 1972 y de esa manera cerrábamos el capitulo de nuestra vida basquetbolera juvenil. Cuatro años después, sin embargo, habría de escribirse el epilogo.

Era el verano de 1976, estábamos en el pueblo casi listos para retornar a cursar nuestro último año de economía. El basquetbol lo habíamos abandonado, excepto por algunas ’cascaritas.’ Sin embargo, de pronto recibimos, y aceptamos, una invitación de Humberto Castellanos para formar parte del equipo patrocinado por el periódico El Zócalo que participaría en un torneo de verano. Al final el conjunto quedó compuesto por Humberto Castellanos Rodríguez, Jesús Ignacio Ramos Solís, José Fernando Reyes Morales, Jesús Gerardo Guerrero Huitrón, Armando Nolasco Martínez, Leopoldo Fortis, Francisco Salazar Mercado, René Rodríguez Moore, quien también era el entrenador, y Rodolfo Villarreal Ríos. Nuestra participación no fue la que hubiéramos deseado, pero al final contribuimos lo suficiente para que el conjunto se alzara con el campeonato al derrotar a los otros contendientes apodados Diablos, Raza Unida y en el partido final al equipo Tigres de Eagle Pass, Texas por 51 a 48. De esa manera, el 3 de agosto de 1976, concluiría nuestra aventura basquetbolera. Ya nunca más, caminaríamos las nueve cuadras y media que separaban nuestra casa en la calle de Guerrero hasta llegar al cruce de Morelos y Colón en donde se ubicaba el Gimnasio Municipal sobre cuya cancha gozamos del triunfo y aprendimos de las derrotas, pero siempre conscientes de que el deporte era solamente una parte de nuestra formación para la vida y no el objetivo final de ella. [email protected]

