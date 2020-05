Remesas de EU, mantienen viva la economía de Guerrero: López Sugía

Arturo López Sugía presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso de Guerrero dijo que las remesas recibidas en el primer trimestre del año están contribuyendo a mantener la economía en Guerrero y particularmente en Acapulco, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 que obligó al cierre de playas y hoteles.



’Gracias al efecto multiplicador que estos dólares han tenido en la economía local, mercados, comercios, pago de servicios, es que se ha amortiguado un poco el duro golpe que ha sido perder la temporada vacacional de semana santa, son una dosis de circulante que junto con los asalariados mantienen vivo el comercio’, expresó.



El legislador pidió valorar las remesas con sobriedad y no echar las campanas al vuelo por el incremento en el envío de éstas desde los Estados Unidos a México durante los tres primeros meses del año y por el contrario llamó a las familias que reciben este dinero a cuidarlo ante la incertidumbre económica en ambos países, sobre todo en Acapulco donde no se registró el aumento.

En la prensa nacional se dio a conocer hoy que de enero a marzo los migrantes mexicanos enviaron remesas por 4 mil millones de dólares, lo que representa un flujo mensual histórico.



Detalló que según el banco de México las remesas en Guerrero crecieron de 392.8 a 466.1 millones de dólares en comparación con el mismo trimestre de 2019, lo que hace una diferencia a favor de 73.3 millones de dólares, sin embargo ’en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, el de octubre a diciembre del año anterior la diferencia es menor, de unos 26 millones dólares’.



No obstante consideró ’es positivo que hayan llegado dólares extra y que se aproveche el tipo cambiario en algunos municipios del estado’.



Detalló que los municipios beneficiados son: Iguala cuyas remesas crecieron de 34.7 a 37.2 millones de dólares en comparación con el trimestre anterior; en Cutzmala de 8.2 a 8.5; Zihuatanejo de 8.9 a 9.9, Teloloapan de 13.7 a 15.3; y Tlapa que se colocó como el principal receptor al pasar de 49.6 a 52.7 millones de dólares.

’Pero en Acapulco no es así, vemos que en Acapulco los envíos se mantuvieron en 49.8 millones de dólares, misma cantidad del anterior trimestre, es decir, no hubo aumento’.



Agregó que ’no por eso deja de ser un ingreso muy importante para la economía del municipio, ya que esos dólares aquí se multiplican por el tipo de cambio y circulan en el pago de productos y servicios lo cual es muy importante en este tiempo de confinamiento en el que se han suspendido varias actividades económicas, y en la que se ha visto severamente afectada la principal que es el turismo’.



Aunque advirtió que según los analistas el aumento a nivel nacional obedece a una previsión de los mexicanos radicados en los Estados Unidos sobre la pérdida de empleos en ambos lados de la frontera derivado de las medidas de mitigación que han afectado a los empleadores.