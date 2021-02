Renata Zarazúa y Victoria Azarenka encabezan el abierto de Monterrey 2021

La edición 13 del evento de tenis se disputará del 13 al 21 de marzo de este año

Cuando Elina Svitolina alzó el trofeo de campeona del Abierto de Monterrey el 8 de marzo del año pasado, una noticia cimbraba a unos 2 mil 200 kilómetros de distancia, con la cancelación de Indian Wells. Desde entonces, el coronavirus derribó uno a uno diversos torneos alrededor del mundo, y aunque el certamen regiomontano no suspenderá su edición 2021, lo deberá hacer a puerta cerrada y sin la presencia de su vigente campeona.



’Ha sido una labor titánica de WTA para reconstruir el circuito de tenis mundial con la situación que prevalece en el mundo con la pandemia de coronavirus, sin embargo, se han dado a la tarea organizaciones y estado de Nuevo León para poder celebrar este evento con todos los protocolos de salud con 60 jugadoras que estarán aquí el próximo mes’, dijo Hernán Garza, director del torneo en su presentación oficial.



Para la edición 13 que se disputará del 13 al 21 de marzo de 2021, el Abierto de Monterrey tendrá estrictos protocolos de seguridad con toma de temperatura, módulos de gel antibacterial, túneles desinfectantes; mil 367 pruebas de PCR/Antígenos y 310 pruebas de anticuerpos durante el torneo.



’Hace un año terminamos con el torneo, después de la final se interrumpió el circuito por la pandemia y todos los gobiernos se vieron en la situación de cancelar todos los torneos y WTA se dio a la tarea de reconstruir el torneo, en esta parte de América, cinco torneos se jugarán con Monterrey entre ellos con su 13 edición en Sonoma, estamos muy contentos con el gobierno y Secretaría de Salud para poner en trámite estos protocolos que están exigiendo las autoridades y la WTA que quiere cuidar a sus jugadoras. Hemos hecho un trabajo arduo para poder celebrar este proyecto’, abundó.



La lista de jugadoras la encabeza la número 13 del mundo Victoria Azarenka, además de Johanna Konta, Ons Jabeur, Sloane Stepehens, Nadia Podoroska y Kristina Mladenovic.



’Además, un wild card será para nuestra tenista mexicana Renata Zarazúa de relevante actuar, la verdad ha tenido muy relevante desempeño desde el año pasado’, comentó Garza. ’De última hora, anoche nos confirmó la tenista sensación de Estados Unidos, Coco Gauff y estará participando también en este evento la jovencita de 16 años’.



Y aunque no fue inscrita directamente para disputar el torneo y defender su corona, la ucraniana Svitolina aún puede unirse al draw a través de una wild card, por lo que no está completamente descartada su participación, que daría a Monterrey la presencia de al menos una Top 5 de la WTA, toda vez que no hay hasta el momento ninguna jugadora de ese calibre.



’No está descartada (Svitolina), la hemos invitado y es compromiso de ella si quiere defender sus puntos, ella hasta ayer estaba en Australia, perdió anoche, en la mañana hablé con su agente y estamos en eso, pero sí hay oportunidad’, puntualizó Garza.