Rendición de cuentas...

Siguen cayendo los gobernantes corruptos de tiempos priistas que se llenaron los bolsillos con el dinero de los contribuyentes. La semana pasada fue el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua.



Andaba muy tranquilo en Miami, Florida, a pesar de las 20 órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, desvío de recursos y corrupción. Dejó una deuda pública de 48,000 millones de pesos, afectación al erario de la entidad que gobernó por 6,000 millones de pesos. Tiene un caso abierto por desvíos de recursos durante 2015 por 250 millones de pesos con fines electorales para favorecer al partido al que estuvo afiliado desde 1977.



El político chihuahuense huyó de México en 2017. Entre sus delitos se le relaciona con el desvío de 650 millones de pesos para la elección intermedia de 2015 a través de 12 empresas fantasma que estaban protegidas por la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por Luis Videgaray. Este robo es conocido como ’Operación Safiro’ y bien podría ser el camino hacia la prisión del expresidente Enrique Peña Nieto, porque todas las flechas apuntan hacia él.



Dicha operación fue dada a conocer en una investigación realizada por mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde se denuncia que hubo un desfalco no sólo desde Chihuahua, sino de Sonora, Colima, Estado de México, Durango, Morelos y la delegación Milpa Alta de la CDMX, con el fin de financiar las campañas electorales del PRI. Además, todo se hizo con la presunta complicidad del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray.



De lo robado, al menos se logró recuperar 449 millones de pesos de los bienes que el exgobernador César Duarte Jáquez adquirió de manera ilícita. El actual gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado, aseguró que se han gastado en obras de impacto comunitario.



El priista prófugo hasta el 8 de julio que fue detenido, adquirió varios ranchos, uno con la superficie casi como la de la ciudad de Chihuahua, 30 mil hectáreas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también detalló que adquirió siete autos de lujo, al contado. Se hizo de 2 mil 600 cabezas de ganado mediante la triangulación de recursos con transferencias directas del gobierno estatal a través de programas ganaderos.



Mientras, en Chihuahua la escasez de las zonas serranas y algunas de Ciudad Juárez es crítica. Los rarámuris siguen siendo una de las poblaciones con menos recursos en el país y las más afectados son mujeres, niños y niñas. Municipios como Morelos, Batopilas, Urique, Uruachi, Guadalupe y Calvo y Carichí es donde se concentra la mayor parte de pobreza.



La Fundación del Empresariado Chihuahuense AC. publicó recientemente un estudio donde da a conocer que son más de 86 mil 300 familias en el estado las que sólo comen una vez al día, e incluso pasan 24 horas o más sin probar alimento. Sobreviven con apenas 250 pesos a la semana.



Asimismo, 342 mil hogares no tienen acceso a la canasta básica, la completan sólo con algunos productos, o compran alimentos más económicos, que no cubren los nutrientes necesarios y por lo mismo existen problemas de salud.



César Duarte se sumó a la pandilla de políticos corruptos pensando que nunca lo atraparían. Recordemos al Duarte veracruzano, que, aunque no tienen ningún parentesco parecen de la misma familia. Dejó a Veracruz sumido en la pobreza extrema y la delincuencia. También es el caso de otros exgobernadores como Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Roberto Borge, de Quintana Roo y de Sonora, el panista Guillermo Padrés. Ejemplo claro del nuevo PRI, como alguna vez dijo el expresidente Enrique Peña Nieto.



Otras cuentas pendientes las debe Egidio Torre Cantú, exgobernador de Tamaulipas a quien se investiga por un desvío de 10 mil mdp en recursos. En su gobierno se expidieron facturas falsas, ahora conocidas como "factureras", que causaron un quebranto patrimonial de más de 2 mil millones de pesos entre el 2012 y el 2016.



Se ve próxima la detención de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de lo que fuera la Procuraduría General de la República (PGR), autor de la ’verdad histórica’ del caso Ayotzinapa. Imágenes dadas a conocer recientemente lo exponen torturando durante un interrogatorio. También está acusado de ’lavado’ de dinero y peculado.





Para esta semana se espera también la llegada a México, desde España, de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, quien ya dijo que va a contar todo sobre la red de corrupción relacionada con la empresa Odebrecht, que también financió las campañas del PRI en 2016 y que llevaron a Enrique Peña Nieto a la presidencia.



Se le investiga por ’lavado’ de dinero, delincuencia organizada y cohecho. También participó en la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados propiedad de Altos Hornos de México, por la que Pemex habría pagado 500 millones de dólares siendo que estaba valuada en 50 millones de dólares. Según Lozoya, esta compraventa inflada, habría estado avalada por el presidente Peña Nieto, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como el ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.





Y en espera está en Estados Unidos, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrascado en un proceso por conspiración y tráfico de drogas, y falsear información.



DESDE EL CENTRO

El Informe sobre el Registro Nacional de Fosas, publicados por Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas México, actualiza el número de personas desaparecidas a 73,252…. La semana pasada policías estatales sometieron a familiares de personas desaparecidas mientras protestaban en la glorieta Santa Fe de Guanajuato, Gto. en la que fueron detenidas cinco personas, entre víctimas, activistas y un visitador de la CNDH. Tres resultaron lesionados… El Clan de los Orihuela a punto de desaparecer, políticamente hablando, en la actualidad despreciados no solo por priistas, sino también por los campesinos adheridos a la CNPR por la pésima gestión de Eduardo Orihuela Estefan al frente de esta organización…Más de la mitad de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), incluido su secretario general, Martín Esparza, rindieron protesta este martes para un nuevo periodo al ratificarse los resultados del proceso interno realizado las últimas semanas. Con ello, Esparza se mantendrá en la dirigencia hasta 2025, y acumulará 20 años en este cargo, el cual ocupa desde 2005.



