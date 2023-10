TOLUCA, Estado de México. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y Rocío Bárcena Molina, Directora General del Servicio Postal Mexicano, hicieron entrega de motocicletas a carteros del Estado de México, lo cual permitirá realizar su labor de manera más segura y agilizar los procesos de entrega y recolección de correspondencia.



’Deseo que estas motocicletas no sean sólo un medio de transporte, sino también un símbolo de renovación y de progreso, que cada vez que un ciudadano vea pasar a un cartero en su motocicleta, recuerde que en el Estado de México trabajamos día con día para estar más cerca de su gente, para escuchar sus necesidades y responder a sus expectativas’, comentó.



En Palacio de Gobierno y en compañía de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, la Maestra Delfina Gómez Álvarez señaló que uno de los compromisos de su administración es impulsar el desarrollo equilibrado y sostenible.



En este sentido, aseguró que la entrega de estas motocicletas contribuye al impulso del desarrollo económico de la entidad, al facilitar la comunicación entre empresas, proveedores y clientes, además de reforzar la confianza de la población en sus instituciones.



’La entrega de estas motocicletas no es sólo una muestra de gratitud sino también es el progreso y la modernización de nuestro sistema postal. Con estas motocicletas se busca no sólo agilizar el proceso de entrega y recolección de correspondencia, sino también el garantizar la seguridad de nuestros carteros al trasladarse’, apuntó.



La Gobernadora reconoció el trabajo de quienes forman el Servicio Postal Mexicano, quienes dijo, bajo el sol o la lluvia llevan los servicios de mensajería, paquetería y correspondencia, y los invitó a trabajar de manera unida, para que el Estado de México sea cada día un mejor lugar para vivir, trabajar y soñar.



Asimismo, la Maestra Delfina Gómez subrayó que la entrega de motocicletas es una acción que impulsa el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual permite que quienes forman parte del Servicio Postal Mexicano, desempeñen mejor su función y sostuvo que el Gobierno del Estado de México día con día estará más comprometido con este tipo de programas que benefician no solamente a los ciudadanos, sino también a las instituciones.



En su oportunidad, Rocío Bárcena Molina, Directora General del Servicio Postal Mexicano, manifestó que Correos de México es la empresa logística más importante del país, por lo que el Gobierno de México ha renovado 2 mil 200 motocicletas a nivel nacional.



En el Estado de México, puntualizó, se han entregado 300, a las cuales se suman, en esta cuarta y última entrega, 65 nuevas motocicletas, sumando una flotilla de 365 que recorrerán los 125 municipios de la entidad.



Detalló que Correos de México cuenta en la entidad mexiquense con 121 oficinas de atención al público, dos centros de distribución y trasbordo, mil 245 empleados postales, de los cuales 848 son carteros, y explicó que durante el mes de septiembre las y los carteros entregaron más de 43 millones de piezas en territorio estatal.



Entre las piezas entregadas en los domicilios mexiquenses están recibos de teléfono y de la Comisión Federal de Electricidad, además de correspondencia de instituciones bancarias, y licencias expedidas por la Secretaría de Movilidad del Estado de México.



En este evento, además de las motocicletas, los carteros recibieron tarjetas de circulación y de combustible, con lo cual se fortalece al Servicio Postal Mexicano, y posteriormente la Mandataria estatal dio el banderazo de salida a las 65 unidades que se entregaron este día, para servicios postales ubicados en los municipios de Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Ecatepec, Valle de Chalco y Cuautitlán, entre otros.



En este evento participaron Nahu Abarca Álvarez, Director General de Comunicaciones del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el Estado de México; Nancy Araceli Pimentel Miranda, Directora Metropolitana del Servicio Postal Mexicano; Martín Rodríguez Escalante, Gerente Estatal del Estado de México del Servicio Postal Mexicano; Andrea Guzmán Sánchez, Gerente de Operación de Zona Conurbada del Servicio Postal Mexicano; Claudia Alejandra Olivier Víquez, Cartera Adscrita a la administración postal de Cuautitlán Izcalli y Primitivo García Parra, Cartero Adscrito al centro de reparto de Atizapán de Zaragoza.