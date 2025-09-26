Renuevan avenida, parque y sendero en barrios de Chimalhuacán

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida, fortalecer la seguridad y garantizar una movilidad más eficiente para miles de habitantes, la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, dio el banderazo de inicio a tres obras clave en distintos puntos de Chimalhuacán. Las intervenciones abarcan la rehabilitación de las avenidas Corregidora y Los Patos, así como la renovación total de un parque y sendero en el barrio Fundidores.



La alcaldesa de Chimalhuacán agradeció a la población por el apoyo y respaldo que han brindado al gobierno municipal. Subrayó que estas obras son muy importantes, ya que se realizan en avenidas que presentaban un evidente deterioro, lo que hacía urgente su intervención. Además, puntualizó que su ejecución responde al compromiso de llevar infraestructura a todos los barrios y colonias del municipio.



Asimismo, la alcaldesa remarcó que se trata de obras de calidad, pensadas para tener un impacto positivo y duradero en la comunidad. Y adelantó que, una vez concluidas, se pedirá a la ciudadanía que contribuya a su cuidado, especialmente en lo relacionado con la recolección de basura, pues en las zonas intervenidas operan diversos comercios que también deben asumir su responsabilidad en la preservación del espacio público.



El Ing. Juan García González, jefe del Departamento de Adjudicaciones y Contratos, detalló los aspectos técnicos de cada proyecto, subrayando que se trata de obras integrales que responden a las necesidades específicas de cada zona.



La rehabilitación de concreto hidráulico en la avenida Corregidora, en el tramo de avenida Río de la Loza a avenida del Peñón, en San Pedro Parte Baja, marca la segunda etapa de intervención de esta importante vialidad que conecta con la Cabecera Municipal. Los trabajos contemplan la sustitución del asfalto por concreto hidráulico para mayor durabilidad, la construcción de nuevas banquetas y guarniciones, señalización vial, la instalación de 30 luminarias, rehabilitación de coladeras pluviales, suministro de rejillas de alta densidad y renivelación de pozos de visita.



En la avenida Los Patos, en el tramo de avenida del Peñón a avenida Arenal, en el barrio Artesanos, se realizará la rehabilitación completa del pavimento asfáltico en ambos carriles. La obra incluye la construcción de guarniciones, banquetas y rampas de acceso para personas con discapacidad, además de balizamiento, señalización vial, rehabilitación de coladeras pluviales, renivelación de pozos y colocación de 40 luminarias.



Por otro lado, se llevará a cabo la rehabilitación y recuperación completa del parque y sendero Fundidores, ubicado en Ejido Colectivo, barrio Fundidores. Esta intervención contempla la rehabilitación integral de andadores, áreas verdes y pisos de concreto hidráulico, caucho y tránsito peatonal. Se plantarán árboles de jacaranda, se colocará pasto tipo alfombra y se instalarán juegos infantiles, ejercitadores, bancas, cámaras de videovigilancia con botón de pánico y 50 luminarias. Además, se embellecerá el espacio con pintura y murales con perspectiva de género.



En este punto, la alcaldesa Flores Jiménez enfatizó que el nuevo sendero brindará mayor seguridad a las mujeres, quienes podrán caminar por las calles con mayor tranquilidad. También anunció que próximamente iniciará la perforación de un nuevo pozo en el barrio Fundidores, con el objetivo de resolver el problema del abasto de agua en la zona.



Por su parte, la directora de la Mujer, Daniela Clavel Vera, señaló que esta intervención responde a la alerta de violencia de género emitida en el municipio. Aseguró que las mujeres serán las principales beneficiadas, ya que este sendero se conectará con otro tramo seguro sobre Av. Ejido Colectivo —de av. Patos a calle Huatzin—, donde se instalarán 121 luminarias adicionales, como parte de una estrategia integral para prevenir la violencia contra las mujeres.



El evento contó con la presencia del subdirector de infraestructura del Sistema de Transporte Masivo del Estado de México, Juan León Jiménez; de la secretaria del Ayuntamiento, Patricia Jiménez Hernández; de integrantes del H. Cabildo; representantes de comités vecinales y presidentes del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia.