Renuncia a la real herencia española en medio de la pandemia

A mi buen amigo, Enrique Manuel Loaeza Tovar, quien recién emprendió el viaje al eterno éter. Estrechamos nuestra relación cuando se desempeñó como un estupendo y ejemplar diplomático. A toda su familia y a sus incontables amigos nuestra solidaridad en su dolor. In Memóriam.







En plena crisis en España por el coronavirus (convid19), el rey Felipe VI se ve en la necesidad de informar su decisión de renuncia a la herencia que ’personalmente’ le puede corresponder recibir de su padre, el rey emérito Juan Carlos I, y al mismo tiempo se anuncia que el ex monarca dejará de percibir los recursos –unos 215 mil dólares anuales-, que tiene asignados en el presupuesto de la Casa Real.







Y no sólo estas dos determinaciones impactan a la opinión pública nacional e internacional, puesto que el nuevo escándalo real es de gran calado y sus dimensiones pueden arrastrar a una serie de consecuencias nunca antes pensadas.







¿Por qué?, porque la decisión de Felipe VI, se produce en el momento en que se investiga un supuesto pago irregular por unos 111 millones de dólares que habría recibido Juan Carlos I en el 2008, procedentes de la Casa Real de Arabia Saudita.







La prensa suiza, donde supuestamente se habría realizado la transacción financiera, el fiscal Yves Bertossa de Ginebra ’está intentando dilucidar si ese pago tiene relación con el contrato que los sauditas otorgaron a un consorcio español en el 2011 para construir un tren de alta velocidad entre las localidades de Meca y Medina’.







Según informaciones y recogidos por nuestro corresponsal en Catalunya, Joan Vila Tiana, nos explica que estas han sido las declaraciones a la prensa por parte de la Casa Real, no obstante, agrega, según los propios medios, afirman que nadie puede renunciar a una herencia que no sabe si es el heredero y Felipe admite que se enteró el 5 de marzo de 2019 del escándalo y ahora la Zarzuela necesito de un año para redactar el comunicado de renuncia.







Es tal el enojo publico que los ciudadanos, a través de la redes sociales, piden a la Casa Real que obligue a Juan Carlos de Borbón a donar los dineros mal habidos, los millones de euros recibidos de Arabia saudí a la sanidad pública.







Este dinero, aseguran, contribuiría a paliar la falta de material clínico y equipos sanitarios y ayudaría a frenar el coronavirus cuanto antes







De acuerdo, la Corona está en un callejón sin salida, puesto que hasta los monárquicos están en la indignación,







Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx