Renuncia de militantes del PRD-Guerrero

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 24 noviembre, 2020.-El partido que se gestó previo a los comicios presidenciales de 1988, gracias a la escisión del Partido Revolucionario Institucional y a la suma de diversas organizaciones políticas que apoyaron como candidato a la presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y que en 1989 formalizó su registro como partido político nacional.

Actualmente el PRD no es lo que el pueblo mexicano pensó que sería cuando inicia a surgir de la "corriente democrática" del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, y que terminó por abandonar al partido en el poder.

A esta escisión del PRI se sumó el Partido Mexicano Socialista (PMS) que, a su vez, había conjuntado ya a diversas organizaciones: el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), dirigido por Heberto Castillo y José Álvarez Icaza; el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), de Arnoldo Martínez y Gilberto Rincón Gallardo; el Partido Patriótico Revolucionario (PPR), de Camilo Valenzuela y Jesús Zambrano; y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), dirigido por Carmelo Enrique, entre otros.

Más adelante se sumaría el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que tenía entre sus líderes a Jesús Ortega, Carlos Navarrete y Graco Ramírez.

Durante estos 30 años, el PRD supo de glorias y fracasos y como partido de izquierda, más de fracasos que de glorias, fundamentalmente por una causa: EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, el PRI, el Partido con el cual sufrió lo indecible, en el afán de conquistar el Poder, el PRI, que no escatimó en utilizar los peores métodos, legales e ilegales para sostenerse aun en contra de la voluntad popular, el PRI que veía en el PRD, su enemigo histórico, ese PRI, que a lo largo y ancho de la República le debemos el luto de más de setecientas familias y que en Guerrero, desde hace muchos años, los pueblos se dividan y las familias se alejen por esa lucha por el poder.

Así lo recordarán en un futuro al PRD nuestros descendientes, como un partido surgido de la esperanza de derrocar al PRI, desde la corriente democratizadora, hasta el que es ahora, el que le da respiración al PRI de boca a boca para que siga vivo.

Ese es el PRD al que hoy renunciamos, al que ha vendido las esperanzas de México, para mendingar las migajas que le sobran al PRI, a ese PRD que se vino desfigurando en las luchas intestinas por los espacios de poder para sus tribus, para sus corrientes, para sus familias o allegados.

Hoy 24 de noviembre, es un día importante para nosotros, porque hoy hemos decidido abandonarlo para seguir el llamado que hace unos días hizo la Maestra Beatriz Mojica, que con mucha claridad enunciaba hace más de un año cuando ella misma renunció, luego de 30 años de militancia, ’renuncio ante la posible alianza de ese instituto político con el PRI, de cara a la renovación de la gubernatura en esa entidad en 2021’ y no estaba equivocada, tampoco estaba equivocada al señalar que las dirigencias nacionales debían de aprobar una alianza para competir contra la alianza PRI-PRD y esta fue aprobada, de la misma manera que enfática señalaba que se debía respetar el derecho a la participación política de las mujeres con la paridad de género, situación que mandata la Constitución y que el INE le exigió a los partidos, para que de las 15 candidaturas a los gobiernos estatales, cuando menos siete sean mujeres.

Esos análisis de Beatriz Mojica Morga y el repudio a tantos años de violencia tolerada desde el poder contra la sociedad, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, la utilización de grupos paramilitares y el hostigamiento sistemático contra periodistas y defensores de derechos humanos, nos hace sentir orgullosas y orgullosos del paso que estamos dando, porque bien dice la maestra Beatriz, estamos cambiando de asta, pero nuestras banderas las llevamos en el corazón, porque Mi Corazón es Guerrero.



Firmantes:

Julio César Aguirre Méndez. Ex Senador de la República, ex presidente del PRD en Chilpancingo, Ex regidor de Chilpancingo, Ex Consejero Nacional del PRD; Laura Gutiérrez Alvarado Regidora de Tixtla; Ana Lilia Morales Astudillo, regidora de Mártir de Cuilapan; Armando Morales Marino, Ex Regidor de Tixtla; Daniel Torres García, Ex presidente municipal, ex diputado local y representante del PRD ante el Consejo Estatal Electoral; Nicandro Mojica Alvear, Regidor de Pungarabato.