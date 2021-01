Renuncia de Trump

El Congreso estadunidense reinició su sesión suspendida por el asalto de partidarios del presidente Donal Trump para continuar la tarea de certificación del proceso electoral del 3 de noviembre pasado que dio la victoria al demócrata Joe Biden, en tanto funcionarios de la actual administración renunciaban y arreciaban la demanda de destitución del mandatario republicano.

Joe Biden, demócrata ganador de los comicios, presidente electo constitucional de los Estados Unidos, consideró que el violento asalto del Capitolio no era protesta ni inconformidad, sino rayaba en la sedición, por lo que prometió que el mundo daría fe de la fortaleza de la democracia estadunidense y del respeto a su cultura y sus tradiciones.

Lamentable espectáculo en el país más civilizado y de mayor democracia en el mundo, acciones propias de pueblos en desarrollo, en democracia primitivas, donde los asaltos a los congresos, la quema y robo de urnas, son acciones recurrentes de la violación a los derechos ciudadanos, al respeto al voto y al reconocimiento de que la decisión soberana debe respetarse.

Se sabía que Trump estaba dispuesto a renunciar días antes de la entrega del poder, el 20 de enero, bajo circunstancias especiales, que le permitiera acogerse a la Ley para evitar ser sometido a juicio político y a responder por las atrocidades cometidas durante su mandato, pero se ignoraba que tuviera una reacción como ésta, la cual le durará en los próximos trece días de su expulsión del poder.

TURBULENCIAS

López-Gatell, el mejor funcionario del mundo

Llamó la atención la defensa del presidente López Obrador al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el huatulqueño funcionario más cuestionado en las últimas horas, al declarar que no considera que haya en el mundo un funcionario con sus características, de trayectoria académica y capacidad de exposición, e incluso invitó a Enrique Krauze a debatir con él. López-Gatell, después de ese cebollazo que ni Bartlett ha recibido, no apareció en la conferencia de prensa vespertina. Seguramente quedó reponiéndose del impacto publicitario y de la bronceada en la costa oaxaqueña, en donde los nativos se han dado a la tarea a buscar a los familiares cercanos a los que visitó y la casa donde se hospedó, sin resultados positivos. Sólo han encontrado el palaciego hotel donde se hospedó…En la nueva gira de fin de semana del presidente López Obrador por Guerrero, Michoacán y Colima, además de conocer el incremento a la violencia, conocerá las inconformidades al interior de Morena por la selección de los candidatos a las gubernaturas: Félix Salgado Macedonio, rapaz ex alcalde de Acapulco, cuenta con la protección del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, para evadir la acción de la justicia por el delito de violación de una de sus empleadas; en Michoacán también se cuestiona al dirigente magisterial y alcalde de Morelia Raúl Morón y en Colima la inconformidad de la diputada federal Claudia Yáñez Centeno contra Indira Vizcaíno…El mismo presidente López Obrador anunció que el 14 de febrero iniciará en Cuilapan de Guerrero los festejos por los 500 años de conquista y 200 años de independencia de México con actividades austeras para dar significado a las mismas que concluirán con el perdón a los mayas y a los yaquis por las atrocidades cometidas contra ellos. De ninguna manera se cancelarán los festejos, al contrario, se realizarán porque son muy importantes, indicó…El gobernador Alejandro Murat anunció que serán cuatro o cinco funcionarios los que dejarán sus cargos para competir por cargos de elección popular, en tanto se consolida la alianza PRI-PAN-PRD y Partido Verde, que está muy cuestionado, pues se sabe que busca impulsar la candidatura al gobierno del estado del senador Raúl Bolaños Cacho Cué. Y mientras convalece por covid-19 el destacado político Manuel Jiménez Guzmán, líder del partido Fuerza México, en Oaxaca algunos de sus directivos realizan propaganda personal de promoción en lugar de apuntalar al partido…

