Renuncia un grande de la política: Pepe Mujica

El expresidente de Uruguay, José Mujica, quien fue el mandatario más humilde del mundo, se retira de la política, dejando su cargo como senador



"Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida’, mencionó ante el Senado con su habitual claridad de ideas.



A sus 85 años y presentando una enfermedad autoinmune, La situación actual por la pandemia del Covid-19 fue la causa que lo orilló a renunciar. ’Yo tenía previsto ni siquiera ir [al Senado], mandar un papelito de renuncia, pero me llamó la vicepresidenta y… no sé, quiere hacer un poco de glamur. Y le dije ‘bueno, ta, voy’, algo voy a tener que decir. Pero yo me voy del Senado porque el coronavirus este me tiró para afuera. Porque tengo 85 años pasados, casi 86, tengo una enfermedad inmunológica, una enfermedad bien rara, que no es cualquier enfermedad, de esa que los médicos dan vuelta y te das cuenta de que no saben un carajo. Bueno, y ni siquiera me puedo vacunar. Me encanta la política, pero más me encanta estirar la vida todo lo que pueda’, dijo de manera desenfada mientras tomaba su mate.



’Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que se gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía’, escribió Mujica en una carta leída en sesión extraordinaria del Senado..



El discurso de Mujica en la Cámara Alta, en la que también renunció el exmandatario Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), fue una declaración de principios, resumen de la ética que ha sido combustible de su vida política. ’El odio es fuego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, nos hace perder objetividad’, dijo a sus correligionarios.



El ahora exsenador, cuyo lugar en la Cámara Alta ocupará Alejandro Sánchez, también del Frente Amplio, descartó que piense en alguna sucesión, después de que señalaran a Sánchez y a Yamandú Orsi, intendente de Canelones, como sus ‘hijos políticos’. ’En política no hay sucesión, hay causas. Todos pasamos, algunas causas sobreviven y se tienen que transformar y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambios, pero también tiene que haber una actitud de dar oportunidad a nuevas generaciones’, señaló.



José Mujica nació en Montevideo en 1935 y en 1964 se sumó al grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. La dictadura militar lo mantuvo preso un total de 15 años, con un período de 12 años sin interrupciones que terminó en 1985. Fue uno de los llamados ’rehenes’ del gobierno militar, detenidos políticos que serían ejecutados en caso de que su agrupación retomase la lucha armada. Sus años de aislamiento en la cárcel fueron retratados en 2018 por la película La noche de 12 años.



En 1985, con el regreso a la democracia, Mujica fue beneficiado por una amnistía general decretada para pacificar el país. Volvió entonces a la política activa. Pasó por el Senado, fue ministro de Agricultura y finalmente presidente de Uruguay entre los años 2010 y 2015. Nunca dejó de vivir en su casa de campo ni perdió su estilo campechano, su hablar claro y directo y sus costumbres humildes. Hoy, Pepe Mujica es la voz más respetada de la izquierda latinoamericana.



Mujica fue conocido por ser el presidente más humilde del mundo; durante su gobierno, donó casi 90% de su sueldo para la caridad, se mantuvo alejado de la casa presidencial y continuó viviendo en una pequeña finca en el barrio Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, ‘Pepe’ junto a su esposa, la senadora Lucía Topolansky, mantienen un sencillo estilo de vida



Durante años se ha trasladado en un vocho de 1987, que en su momento fue objeto de deseo de un empresario árabe que le ofreció al exmandatario un millón de dólares, sin embargo lo rechazó.