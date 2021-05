Renuncian a Fuerza por México y se suman a Mario Moreno y Ricardo Taja

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 6 de mayo de 2021.- Los dirigentes de Fuerza por México en este puerto renunciaron a ese partido y expresaron su respaldo a los candidatos de la coalición PRI-PRD al gobierno estatal, Mario Moreno Arcos y por la presidencia municipal de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez.



Esta mañana en un restaurante de la Costera, a la cual llegó el dirigente municipal del PRI, Sofío Ramírez Hernández, el presidente del Comité local de Fuerza por México, Julio César Bello Vargas dijo: ’Nosotros renunciamos de manera firme a los cargos que ostentamos en la dirigencia de Fuerza por México en Acapulco y nos adherimos al proyecto político de Mario Moreno Arcos y de Ricardo Taja Ramírez’.



Sin embargo, aclaró que no se afiliarían al PRI ni a ningún otro partido, ya que sólo apoyarán las propuestas de los candidatos de la coalición PRI-PRD. Aseguró que el dirigente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado lo responsabilizó ’del desastre de arranque de campaña del candidato a presidente municipal’ de ese partido, José Alberto Alonso Gutiérrez, por lo cual pidió su renuncia.



’Al mismo tiempo me destituía del cargo de presidente por vía telefónica, desconociendo los estatutos de este partido y actuando de manera infantil e irresponsable, con falta de capacidad de un líder nacional’, dijo durante la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por los y las integrantes del Comité Municipal.



A los agremiados al partido fundado por el ex integrante de Nueva Alianza, les preguntó si estaban de acuerdo en respaldar y ’construir una nueva visión en Acapulco y en Guerrero, otorgándoles el respaldo a Ricardo Taja Ramírez, como próximo presidente de Acapulco y a Mario Moreno Arcos, para que sea el próximo gobernador de Guerrero’, a lo que levantaron la mano y afirmaron la adhesión.



’Nunca hubo un entendimiento. Jamás he permitido que un personaje secuestre a una dirigencia como la que pretendió hacer (José Alberto Alonso) y así lo dije en otra fuerza partidaria. Hoy sostengo mis principios, soy un hombre de valores y no acepto que me pongan de rodillas absolutamente nadie y menos cuando no tiene la razón’, dijo acerca de las diferencias entre el candidato a la alcaldía de Acapulco y él como dirigente municipal.



’Ese desastre de arranque del señor, que es el candidato a presidente municipal, nosotros no tuvimos vela en el entierro, nosotros no fuimos los que lo organizamos.



Nosotros siempre nos dedicamos a trabajar de manera permanente’, aseguró.



Fuente: Quadratín