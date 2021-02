¡Renuncian a la realeza! Meghan Markle y Harry dejan por completo a la familia real británica

El príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, y su esposa Meghan perdieron sus últimos títulos oficiales tras haber confirmado a la soberana su retirada definitiva de la familia real británica, anunció el viernes el palacio de Buckingham. Al confirmar que no deseaban dar marcha atrás en su decisión al final del periodo de transición de un año, "los títulos militares y patronatos reales del duque y la duquesa (de Sussex) serán devueltos a su majestad la reina", precisó el palacio en un comunicado. "Todos están tristes por esta decisión", añadió el texto.



El pasado 14 de febrero se dio a conocer que los -ahora ex- duques de Sussex, Harry y Meghan, están esperando a su segundo hijo. De acuerdo con un portavoz de la pareja, Meghan Markle está embarazada, por lo que un nuevo miembro de la familia Windsor está en camino. Aún se desconoce el sexo del bebé.



"Podemos confirmar que Archie será hermano mayor. El duque y la duquesa de Sussex están locos de alegría por esperar a su segundo hijo", declaró la fuente de la pareja, que dejó sus funciones reales en marzo del año pasado.



Misan Harriman, amiga del duque y la duquesa de Sussex y la fotógrafa que tomó la instantánea que acompaña el anuncio de su embarazo, escribió en sus redes sociales lo feliz que se siente por ser testigo del inicio de su amor, pues ella estuvo presente en su boda el 19 de mayo de 2018.



"Meg, estuve allí en tu boda para presenciar el comienzo de esta historia de amor, y amiga mío, me siento honrada de capturarla creciendo. ¡Felicitaciones al duque y la duquesa de Sussex por esta alegre noticia!", expresó.