Renunciar o no renunciar

En los últimos días ha sido tendencia tanto en redes sociales como en medios informativos el viaje de fin de año que realizó el doctor Hugo López-Gatell, quien no solamente es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, también es el responsable de la estrategia para combatir la pandemia de coronavirus en México.

Son varias las críticas que ha recibido el funcionario federal, entre ellas que si en verdad debería de haberse tomado unos días de descanso, cuando miles de trabajadores de la salud han estado prácticamente trabajando sin parar para atender a los contagiados, muchos de ellos separados de sus familias.

En internet circula un video donde trabajadores del Seguro Social, enfundados en sus trajes anticovid, revelan sus problemas para atender a los enfermos y reiteran el llamado de ’quédate en casa’, mismo que ha manifestado López Gatell en sus conferencias de prensa.

Nadie discute que no merezca salir de vacaciones pero él, como principal responsable del, debería dar el ejemplo y trabajar a fondo, como lo señaló Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, al afirmar que ni ella ni sus colaboradores han tenido un día de vacaciones para atender la emergencia sanitaria en la capital.

A López Gatell se le critica que falló en su recomendación de mantenerse en casa y si bien no ha sido el único en el mundo que ha cometido esa falta, sí es quien en lugar de admitir su equivocación y aceptarla, ha respondido con un tono político al afirmar que esos comentarios responden a estrategias político electorales contrarias al gobierno federal.

En otros países funcionarios captados en viajes o vacaciones han renunciado, como sucedió con Rod Phillips, exmiinistro de finanzas de la provincia canadiense de Ontario, quien se disculpó tras vacacionar en el Caribe, así como David Clark, ministro de Salud de Nueva Zelanda; y Catherine Calderwood, jefa del servicio médico y rostro público de la campaña en favor de quedarse en casa en Escocia, quienes admitieron su error y renunciaron. En el caso de Clark, la primera ministra le pidió permanecer en el cargo ante la emergencia sanitaria.

¿Qué debió hacer Lopez-Gatell?, ¿disculparse, renunciar? La verdad es que su desempeño contra el coronavirus ha sido pésimo y la prueba está en el número de contagios y decesos, al grado de la Universidad Johns Hopkins, que da seguimiento de la pandemia a nivel mundial, ubica a México en el primer lugar en letalidad entre las 20 naciones más afectadas por la pandemia, con 8.8 fallecimientos por cada 100 contagios registrados.