Reorientó el gobierno del estado más de $1,000 millones para atender necesidades generadas por la pandemia

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 07 mayo 2021.-Más de 1,000 millones de pesos ha reorientado el gobierno del estado del presupuesto estatal, para atender necesidades y requerimientos derivados de la emergencia sanitaria que generó la pandemia del covid-19, informó el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado Tulio Pérez Calvo.

Además, el responsable del área financiera de la administración pública estatal, informó que en el primer cuatrimestre de este año el gobierno federal no aplicó recortes al presupuesto proyectado para este ejercicio fiscal, aunque sí ha habido algunos ajustes en lo que concierne a los recursos que contempla el Ramo 28 de la Federación.

Pérez Calvo dijo que la pandemia del coronavirus sigue complicando las finanzas del país y del estado de Guerrero, porque muchos recursos financieros han sido canalizados para atender la emergencia sanitaria, con la reorientación de recursos para resolver en cierta medida los requerimientos en infraestructura, equipo médico, equipo de protección personal, para entregar apoyos a las enfermeras y enfermeros, a médicos y demás personal que atiende a enfermos covid.

Otro gasto efectuado por la pandemia lo representó la compra de medicamentos que en un momento fueron escasos y por ello se encarecieron.

El secretario de Finanzas dijo que estos gastos no previstos en el presupuesto, generaron un desequilibrio importante ’que ha exigido, como lo ordenó el gobernador en el ejercicio fiscal 2020, una reorientación del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado’.

Hasta ahora, dijo el funcionario estatal, el gobierno del estado ha aplicado más de 1,000 millones de pesos para atender necesidades y requerimientos generados por la pandemia del virus covid-19, esto a partir de que inició en el estado la emergencia sanitaria.

El secretario de Finanzas aclaró que la reorientación del Presupuesto de Egresos no afectó el programa de obra pública.

¿En el primer cuatrimestre de este año se han registrado recortes al presupuesto estatal por parte de la Federación?

--No ninguno, lo que tenemos son ajustes de los recursos que vienen para el Ramo 28 de la Federación.