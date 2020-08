Repara gobierno de Ecatepec 170 socavones; por décadas no se dio mantenimiento a la red de drenaje

Ecatepec, Méx._ El gobierno de Ecatepec ha reparado 170 socavones que se formaron por el mal estado en que se encuentra la red de drenaje del municipio, la cual no recibió mantenimiento durante décadas.



La mayoría de los drenajes de Ecatepec concluyeron su vida útil, que es de alrededor de 30 años y algunos tienen hasta 50 años de existencia, por lo que están sumamente deteriorados y debieron ser sustituidos, lo que actualmente genera el surgimiento de socavones.



Así lo informó Mario Luna Escanamé, director del organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), quien añadió que actualmente cambian 350 metros lineales de drenaje en calle Guadalajara de la colonia El Chamizal, entre las avenidas Manuel Ávila Camacho y Adolfo López Mateos (R1), donde se formó una poquedad en el suelo.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras supervisó dichos trabajos, que comenzaron esta semana y se prevé concluyan en los próximos días, lo que beneficiará a habitantes de dicha calle y a cientos de automovilistas que circulan por la vialidad.



Durante el recorrido, Vilchis Contreras afirmó que los drenajes no recibieron mantenimiento y por su antigüedad en algunos puntos representan riesgos sanitarios al interior de los domicilios por el acumulamiento de aguas residuales.



’La falta de mantenimiento por otras administraciones generó hoy que realmente nuestros drenajes sean verdaderos pedazos de polvorón o mazapán’, dijo.



Agregó: ’Nos damos cuenta cómo salen solamente los pedazos de tubo, que se debieron haber sustituido desde hace muchos años. Este es el resultado de la corrupción que prevaleció durante mucho tiempo, por más de tres décadas en este municipio’.



El edil mencionó que ’cuando anunciamos trabajos de construcción y reconstrucción nos referimos a esto, pues estamos haciendo la sustitución completa de la red de drenaje en esta calle Guadalajara e inclusive la sustitución de kilómetros de tubería en diversas comunidades".



La obra se realiza en coordinación entre Sapase y la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Ecatepec, en tanto que una vez concluidos los trabajos la calle será repavimentada por personal de la Dirección de Servicios Públicos.



Vilchis Contreras recordó que durante el 2019 se repararon más de 120 socavones en toda la demarcación municipal, en tanto que este año han sido eliminados otros 50 en la Quinta Zona, donde también se rehabilitó el drenaje.



Luna Escanamé explicó que ’el colapso de la red de drenaje en esta calle provocó el taponamiento de las tuberías de descarga y en consecuencia la acumulación de aguas residuales al interior de los domicilios e inundaciones sobre la calle".



Reiteró que la tubería de drenaje de la colonia El Chamizal cumplió su vida útil, pues la comunidad tiene más de 50 años de existencia y en algunos tramos de calle Guadalajara ya no había tubería.



’Hace 20 años que esta tubería tenía que ser remplazada y no se hizo. El tubo que mostraba señor Presidente, muestra que está la parte inferior del tubo, la parte superior desapareció porque los gases que genera todo el material que se mueve, el líquido que se mueve, esos gases deshacen el tubo, ya no existe ese tubo. Y eso genera una serie de socavones, sobre todo en esta avenida y la conclusión a la que llegamos fue el reemplazo completo’, expresó.