Reparte Adela Román productos de limpieza, higiene y desinfección en mercado de La Garita

Para prevenir y disminuir la curva de contagios y de muertes entre la población por el nuevo Coronavirus COVID-19, la alcaldesa Adela Román Ocampo repartió un centenar de paquetes que contienen cubrebocas, productos de limpieza, higiene y desinfección a vendedores, proveedores y consumidores en el Mercado Municipal de la colonia Garita.



Durante el recorrido la presidenta municipal, acompañada del Coordinador de los Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García, escuchó muestras de apoyo, opiniones de consumidores y conversó con los locatarios a quienes conminó a seguir al pie de la letra las recomendaciones del sector Salud, para contener la curva de contagios.



Ahí, Adela Román pidió mayor responsabilidad social, al recordar que ’estamos en la tercera fase de esta epidemia, de la cual aún no hay vacuna, no hay medicina, no hay camas suficientes; quién se enferme corre el riesgo de morir, por eso estamos en un plan muy estricto, estamos aquí por responsabilidad para advertirle a nuestra gente para que cumpla con las recomendaciones del gobierno’.



Se sumó al recorrido la diputada federal Abelina López Rodríguez, quien agradeció la preocupación e iniciativa de la Ejecutiva Municipal para que la sociedad tome conciencia de las medidas de higiene. ’Tenemos que ayudarnos, el gobierno no puede solo, necesitamos de la ayuda de ustedes para que esto no se propague’, dijo.



Aunado a las medidas preventivas para evitar los contagios, el gobierno municipal exhorta a la población a no difundir noticias falsas en redes sociales que puedan provocar pánico, debido a que el Ayuntamiento está preocupado y ocupado en poder salir de esta contingencia lo más pronto posible.