Reparten apoyos a trabajadoras sexuales en CDMX

04 de abril de 2020



CDMX.- Personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), en coordinación con Casa de Muñecas A.C, reparten tarjetas de apoyo a trabajadoras sexuales afuera del Metro Revolución.

De acuerdo con Kenya Cuevas Fuentes, directora de Muñecas AC, el apoyo consiste en tres mil 600 tarjetas cargadas con mil pesos, cada tres meses, y sólo para pagos con especie.

Arlen Palestina, representante legal de Brigada Callejera, otra asociación encargada de la gestión de los apoyos, criticó que el gobierno incumplió con un acuerdo previo.

"El acuerdo con Gobierno central era una tarjeta de tres mil pesos durante seis meses y nos enteramos que sólo son mil pesos, no están trabajando porque cerraron los hoteles", dijo Palestina.

"Ellas viven en los hoteles, es muy poco el apoyo, en realidad no resuelven el problema. Ayer abrieron el Deportivo Cuauhtémoc, no quieren pandemia y las amontonan a todas allá".

Los seis puntos donde se distribuirán los apoyos son: Circunvalación, de calle San Pablo a Pino Suarez, Calzada de Tlalpan, Puente de Alvarado, Avenida Cuitláhuac, Avenida Tláhuac (las Ollas ) y Avenida Zaragoza (del Metro Guelatao hasta San Lázaro).