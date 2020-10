Replantea objetivos deportivos el taekwondoín mexiquense Carlos Ahedo

Continúa entrenamiento desde casa para evitar contagios.



Zinacantepec, Estado de México, 21 de octubre de 2020. Luego de una temporada 2020 que se vio interrumpida a causa de la pandemia por COVID-19 y que no se retomará el calendario competitivo, el taekwondoín mexiquense Carlos Ahedo Trujano aseguró que él no pierde la concentración en sus objetivos a mediano y largo plazo, por lo que ha mantenido su procesos de entrenamiento desde casa.



A pesar de que algunos deportistas ya retomaron sus actividades en los espacios deportivos públicos, el deportista del Estado de México detalló que él continúa trabajando a distancia, en compañía de su hermana, con la intención de no exponerse.



’He permanecido en casa, entrenando lo más que se pueda, porque si llegamos a enfermarnos si te baja en rendimiento, yo le ayudo a mi hermana para no perder el ritmo’, afirmó Carlos Ahedo,



Reconoció que a pesar de mantener una rutina de entrenamiento desde casa, los resultados no son los más óptimos, pero que la intención siempre ha sido tener la menor pérdida posible, para retomar la actividad competitiva cuando las condiciones lo permitan.



Además, explicó que también se trabaja en la parte anímica, ya que la interrupción de las competencias, como los Juegos Nacionales Conade, antes llamados Olimpiada Nacional, donde se ostentaba como campeón en la edición más reciente y que para este 2020 ya estaba clasificado, fueron cancelados, lo que significó un duro golpe para su carrera deportiva.



’Es complicado, te baja moralmente porque ya tenías tu pase, la preparación, el peso, pero ni modo, 2020 parece que no existió, entonces empezamos 2021’, declaró el joven deportista.



Por tal motivo, manifestó que desde hace algún tiempo su concentración está enfocada en la siguiente temporada, donde tendrá que partir de cero para ganarse un lugar en la selección estatal, para acudir a los eventos nacionales.



’Me quedan dos olimpiadas más, este año ya se perdió definitivamente. Ya salió el notificado de que otra vez se va reiniciar el proceso desde selectivo estatal, regional, porque este año ya fue, como si no hubiera pasado nada’, concluyó Carlos Ahedo.