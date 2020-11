Replantear estrategias para atraer el turismo nacional e internacional, dice Ilich Lozano a restauranteros de Acapulco

Con la finalidad de presentar proyectos en pro de regresar la visita del turismo nacional e internacional, la mañana de este jueves, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, se reunió con la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional.



En ese sentido, el edil porteño, comentó que, Acapulco es una ciudad que vive netamente de la derrama económica del sector turístico, ’además de replantear la forma de promocionar nuestro puerto, los gobiernos deben de invertir en la construcción de nueva infraestructura en la zona tradicional, pues desde hace varias décadas Caleta y Caletilla no ofrecen nuevos atractivos al turismo’, aseveró.



En su intervención, el presidente de dicha asociación, Francisco Aguilar, mencionó que, además de la inversión en el sector turístico de la zona tradicional por parte del gobierno municipal, se deben resolver los problemas de los servicios públicos que en repetidas ocasiones han ocasionado brindar un mal servicio a los turistas. ’Aquí en la zona tradicional sufrimos de agua potable, no podemos decirle a los huéspedes que no tenemos agua potable porque están pagando un servicio’, criticó.