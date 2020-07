Reponde Pablo Sandoval a calumnias del Reforma; interpondrá denuncia

Luego de que un medio nacional informara en primera plana el crecimiento patrimonial del delegado de los Programas Federales en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, donde señalaron que gozaba de entre otros inmuebles, de una finca en Acapulco, valuada en más de dos millones de pesos, el propio funcionario desmintió la noticia y manifestó que interpondrá la denuncia correspondiente por calumnias y difamación.



En conferencia de prensa, realizada en la presunta finca, la cual es una casa habitación ubicada en una zona popular del puerto, Sandoval Ballesteros fue enfático en exigir el derecho de réplica que garantiza el Artículo 06, de la Constitución Mexicana, publicada a ocho columnas y con un comunicado expreso que dirigió al director del Diario Reforma, Juan E. Pardinas, debido a que la publicación no sólo daña su reputación sino que pone en peligro la integridad de su familia.



’En la nota informativa que es firmada por la redacción, también me colocan como candidato a gobernador, yo creo que es por ello que se ensañan tanto hacia mi persona, pero les respondo de manera contundente. En la Cuarta Transformación no somos iguales. No buscamos riqueza o poder, sino el verdadero servicio al pueblo y que el ejercicio público sea totalmente honesto, transparente y donde los ciudadanos sean los principales protagonistas’, espetó.



Detalló que la casa habitación de tres niveles, fue herencia de su madre y padre, y que desde que tomó protesta como diputado local, no ha comprado ni negociado ninguna propiedad, por lo que llamó a los directivos del medio nacional, ’realizar un periodismo real, con investigaciones precisas, sin dañar el prestigio de los mexicanos’, acotó.



En tanto, refirió que en los últimos meses se han suscitado golpeteos mediáticos hacia su persona y su familia, generalmente de medios de comunicación vinculados a la derecha, a quienes recordó que la 4T es de manos limpias. Implica vocación de servicio, ideales de amor a la nación y de principios irrenunciables de transparencia, honestidad y pasión por lo que se hace’, expresó.



Apoyado con una pancarta con la imagen de la nota engañosa del Reforma, Pablo Sandoval se despidió con una invitación para la prensa, para que este martes acudan ante la FEPADE y sean testigos de la denuncia formal al citado medio, el cual deberá probar antes las autoridades correspondientes, los dichos y los hechos de la información publicada, concluyó.